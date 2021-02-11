港股ADR跌110點 夜期低水137點 南北水休市
文章日期：2021年9月20日 08:40
美股上周五向下，港股ADR跌110點或0.45%，報24556點，即月恒指夜期跌98點，低水137點，報24784點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.74%，折合報458.39元；阿里巴巴（9988）升0.52%，折合報155.7元；美團（3690）跌0.78%，折合報61.4元；匯控（0005）跌0.42%，折合報40.08元；建行（0939）跌0.76%，折合報5.61元。
道期現跌0.15%；標期現跌0.22%；納期現跌0.2%。日股休市，韓股休市，澳股現跌1.05%。
內地假期，南北水齊齊休市。
今日焦點股份可留意：
樂聲電子（0213）1.3億購白筆山道物業。
保誠（2378）擬發新股籌最多225億元，最高發售價172元。
東方匯理持恒大（3333）債規模2500萬美元，半年間縮九成。
新華滙富（0188）全年扭虧賺3175萬，末期息1.5仙。
長實（1113）上海政府合資商廈，42億售予希慎（0014）。
港華燃氣（1083）伙騰訊雲推深圳零碳園區智慧能源平台。
騰訊（0700）：微信調整外部鏈接內容管理規範。
禹洲集團（1628）獲主席增持300萬股，涉資逾339萬。
本港發展商據報被內地官員要求解決房屋短缺，支持北京利益。
中汽協：8月中國品牌乘用車銷量逾70萬輛，整體佔比升至45.3%。
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