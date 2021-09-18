截至今年5月1日，時任恒大集團總部、各產業集團總裁助理以上高管及地產集團各省公司董事長、總經理，以及時任恒大財富副總經理以上管理人員，共計44人持有恒大財富58筆投資產品。

今年5月1日至9月7日期間，上述範圍管理人員中，有8人的9筆投資產品到期正常兌付，有9人新認購13筆投資產品，有6人提前贖回12筆投資產品；截至9月8日，有39人仍持有恆大財富50筆投資產品。

集團要求，恒大財富必須嚴格按照已公佈的兌付方案執行，確保公平公正、一視同仁。同時，要求恆大財富中層以上員工必須堅守崗位，繼續做好客戶服務工作。

日前有內媒報道，恒大財富投資產品9月8日開始未能兌付，恒大財富總經理杜亮卻承認自己在5月31日贖回恒大財富理財產品，並聲稱提前兌付是「家裏有急事」。而就理財產品未能兌付，恒大創辦人許家印曾聲稱，會確保所有到期的財富產品盡早全部兌付，「一分錢都不能少」。