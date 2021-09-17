新華滙富全年扭虧賺3175萬 末期息1.5仙
文章日期：2021年9月17日 19:56
新華滙富（0188）公布，截至今年6月底止全年扭虧為盈，錄得股東應佔溢利3175萬元，而2020財政年度則虧損4093萬元。每股盈利4.44仙，派末期息每股1.5仙。
於計入年內其他全面支出後，新華滙富2021財年錄得全面收入總額2900萬元，而二零 二零財政年度全面開支總額為7,500萬港元。中環甲級寫字樓的租金自二零一九年三月起下跌。於二 零二零年年初爆發的新型冠狀病毒疫情加劇了租金下跌趨勢。本集團於二零二一財政年度確認重估 虧損（扣除稅項）700萬港元，而二零二零財政年度為3300萬港元。
期內金融中介業務的佣金及費用收入按年倒退14%至6100萬元；利息收入2300萬元，按年跌三成。於2021財年，集團錄得通過損益以反映公平價值之財務資產及負債之收益淨額8700萬港元，對比去年同期則為虧損700萬元。
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