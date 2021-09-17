希慎及長實並與滙豐訂立託管協議，將上海世紀盛薈廣場的按揭作為擔保，固定期限為6個月貸款，金額最高為18億元（約21.78億港元）。雙方預計將於交易完成後6個月內，希慎透過注資將提供的資金償還委託貸款。

上海世紀盛薈廣場位於中國上海市新閘路668號、688號，為已竣工寫字樓及商鋪混合用途發展項目，建築面積約為86,500平方米。該物業包括一座24層高的大樓及一個3層地庫，目前處於空置狀態，擬用作寫字樓及商鋪混合用途發展項目，並擁有約320個停車位。根據估值報告，該物業估值為37億元（約44.77億港元）。

希慎董事會表示，是次收購事項顯著擴展集團的物業組合規模，並使希慎於中國市場的業務多樣化。集團預計，交易於2022年初完成後，寫字樓便可招租，而商場部份則要進行提升工程，預計約12至18個月。

長實則表示，是次交易將錄收入約21億元，並稱長江實業資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅均對香港及內地充滿信心。單計內地，長實現時擁有50多個房地產項目，分佈於20多個城市；過去10年在內地物業銷售收入每年平均約298億港元。

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