該平台針對碳管理、能耗監測等核心難題，支援智慧化的能源數據管理、分析、預測和優化。未來，該平台還能靈活擴展出能效管理、能源交易、碳交易等應用，幫助工業園區加速建設「零碳園區」。

港華能源總經理邱建杭表示，雙方合作形成優勢互補，相信未來將共同推動綜合能源產業蓬勃發展，助力建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系。

騰訊副總裁、騰訊智慧工業和服務業總裁李強表示，數碼化和低碳化正在加速融合創新，藉今次合作為契機，開拓基於數碼化底座的智慧綜合能源服務，為實現「雙碳」目標作出積極貢獻。

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