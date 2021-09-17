港華燃氣伙騰訊雲推深圳零碳園區智慧能源平台
文章日期：2021年9月17日 18:59
港華燃氣（1083）今天宣布，與騰訊（0700）的騰訊雲在深圳就零碳園區智慧能源平台達成合作，基於騰訊雲綜能工廠打造數碼化能源解決方案，助力園區和用能企業實現「雙碳」目標。雙方未來將緊密合作，不斷完善智慧綜合能源解決方案，形成可複製、可推廣的經驗，為更多城市和園區的綠色轉型注入新動能。
該平台針對碳管理、能耗監測等核心難題，支援智慧化的能源數據管理、分析、預測和優化。未來，該平台還能靈活擴展出能效管理、能源交易、碳交易等應用，幫助工業園區加速建設「零碳園區」。
港華能源總經理邱建杭表示，雙方合作形成優勢互補，相信未來將共同推動綜合能源產業蓬勃發展，助力建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系。
騰訊副總裁、騰訊智慧工業和服務業總裁李強表示，數碼化和低碳化正在加速融合創新，藉今次合作為契機，開拓基於數碼化底座的智慧綜合能源服務，為實現「雙碳」目標作出積極貢獻。
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