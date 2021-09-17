根據聲明，具體包含3個方向，包括在確保信息安全的前提下，用戶升級最新版本微信後，可以在一對一聊天場景中訪問外部鏈接；為用戶提供自主選擇權。群鏈接因涉及廣大接收方用戶，集團將繼續開發功能便於用戶自主個性化選擇；及設立外鏈投訴入口，用戶可以舉報違法違規外鏈。平台將按照相應規則處理，並對外鏈提供平台的管理有效性設立信用分級。

今年7月《華爾街日報》（WSJ）引述消息報道，兩大中資科網巨頭騰訊及阿里巴巴（9988）在日益加大的監管壓力下擬「破壁」，逐步互相開放服務，包括在阿里旗下電商平台淘寶引入騰訊旗下的微信支付。

阿里主席兼首席執行官張勇在上月業績電話會議上，雖然未有正面回應傳聞，但直言「互聯網顧名思義是互聯的」，認為行業之間破壁從而達至更大的循環，總比單一平台的小循環效果更好，對此感正面。

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