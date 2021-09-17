騰訊：微信調整外部鏈接內容管理規範 今起執行
文章日期：2021年9月17日 18:28
騰訊（0700）旗下微信今天發布《微信外部鏈接內容管理規範》調整的聲明，在監管部門的指導下，外鏈管理措施將分階段分步驟實施，第一階段將於9月17日起開始執行。
根據聲明，具體包含3個方向，包括在確保信息安全的前提下，用戶升級最新版本微信後，可以在一對一聊天場景中訪問外部鏈接；為用戶提供自主選擇權。群鏈接因涉及廣大接收方用戶，集團將繼續開發功能便於用戶自主個性化選擇；及設立外鏈投訴入口，用戶可以舉報違法違規外鏈。平台將按照相應規則處理，並對外鏈提供平台的管理有效性設立信用分級。
今年7月《華爾街日報》（WSJ）引述消息報道，兩大中資科網巨頭騰訊及阿里巴巴（9988）在日益加大的監管壓力下擬「破壁」，逐步互相開放服務，包括在阿里旗下電商平台淘寶引入騰訊旗下的微信支付。
阿里主席兼首席執行官張勇在上月業績電話會議上，雖然未有正面回應傳聞，但直言「互聯網顧名思義是互聯的」，認為行業之間破壁從而達至更大的循環，總比單一平台的小循環效果更好，對此感正面。
其他報道
安勝恪道律師事務所據悉準備設立債權人委員會 與恒大磋商償債事宜
中汽協：8月中國品牌乘用車銷量逾70萬輛 整體佔比升至45.3%
港交所SPAC上市制度諮詢至10月底 僅限專業投資者認購及買賣
恒指收升252點 換馬成交增 三大指數一周挫4% 金沙挫逾40%
長和合併Ooredoo印尼電訊業務 霍建寧：強調長遠發展 對印尼有信心