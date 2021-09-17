本港發展商據報被內地官員要求解決房屋短缺 支持北京利益
文章日期：2021年9月17日 17:08
內地反壟斷之風疑蔓延香港。路透引述3名香港主要發展商及一名熟悉相關會議的港府顧問指，內地官員在今年的閉門會議上向他們傳達訊息，要求該些地產商將資源及影響力用於支持北京的利益，並幫助解決可能破壞穩定的房屋短缺問題。
報道引述一名接近內地官員的消息人士指，他們被告知「遊戲規則已經改變」，該消息人士又稱，內地政府不再願意容忍「壟斷行為」。
合和主席胡應湘向路透表示：「北京沒告訴我們要做些甚麼，但要求解決問題……北京並不是不耐煩，但將會施壓。」
另一間地產商消息來源表示，內地官員有提出期望，但沒明言策略和期限。地產商高層說：「只要我們向社會回饋多些，我們可以繼續做生意。」並補充指，業界需要加強力度減輕房屋短缺問題。
報道引述新地（0016）回覆指，對香港未來有信心，會繼續在香港及內地城市投資；恒地（0012）、新世界發展（0017）拒評；長和（0001）未有回應路透置評請求。
新地今升0.19%，恒地跌0.3%，新世界發展跌0.57%，長和跌2.24%。
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