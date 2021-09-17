金管局公布，指定13家金融機構作爲債券通「南向通」做市商，金管局指，參照債券通「北向通」設立做市商的安排，指定在香港債券市場表現活躍的金融機構成為做市商，有助確保「南向通」暢順運作，交易有序。金管局會適時檢視 「南向通」指定做市商的名單，並考慮是否有需要擴大優化。