金管局指定13間債券通「南向通」做市商
文章日期：2021年9月17日 16:51
金管局公布，指定13家金融機構作爲債券通「南向通」做市商，金管局指，參照債券通「北向通」設立做市商的安排，指定在香港債券市場表現活躍的金融機構成為做市商，有助確保「南向通」暢順運作，交易有序。金管局會適時檢視 「南向通」指定做市商的名單，並考慮是否有需要擴大優化。
按機構英文名稱排序，分別為中國農業銀行股份有限公司香港分行；中國銀行（香港）有限公司；交通銀行股份有限公司香港分行；法國巴黎銀行香港分行；中信銀行（國際）有限公司；中國建設銀行（亞洲）股份有限公司；花旗環球金融亞洲有限公司；Credit Agricole Corporate and Investment Bank；香港上海滙豐銀行有限公司；中國工商銀行（亞洲）有限公司；J.P. Morgan Securities （Asia Pacific） Limited；瑞穗證券亞洲有限公司；渣打銀行（香港）有限公司。
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