MSCI指，相關指標將考慮公司減排目標的情况下，將每家公司當前和預測的溫室氣體排放量轉換為預測的全球升溫。MSCI亦會按照氣候相關財務信息披露工作組投資組合校準團隊（TCFD Portfolio Alignment Team），為金融業各機構制定的設計建議，構建預計升溫解決方案模型，以衡量和披露投資組合及目標設定的框架是否與溫控目標保持一致。

MSCI全球ESG及氣候主管Remy Briand表示，投資者日益關注氣候變化對金融市場的影響，預計升溫指標的透明度有助投資者了解其資本是否會促進，或阻礙社會可持續發展目標的實現，並作出設定脫碳目標及更積極應對氣候風險的多方位工具。

其他報道

阿里巴巴：內地首家食物銀行在淘寶上線

競價挾高恒指收升252點 換馬成交增 三大指數一周挫4% 金沙挫逾40%

長和合併Ooredoo印尼電訊業務 霍建寧：強調長遠發展 對印尼有信心

平保一度急挫8% 集團回應：沒有恒大股債敞口

高盛：中國股票「估值合理」並有望回升

旭輝：獲控股股東增持992萬股 涉資4604萬元

大市半日先跌後升97點 科技股撐市 內房、物管續破底

恒大計劃容許投資者和員工以折扣價買物業資產

碧服確認曾與恒大物業接觸 分別曾升4%及10%

路透社：部分恒大債券投資者聘顧問為債券重組作準備

港元拆息全線向上 1個月HIBOR終止3連跌

新世界伙中國太平拓大灣區醫養健康及保險等業務

海航：如重整成功海航基礎要退出地產開發

人行下周五於本港發50億人幣央票

德達醫療融資 太古成第二大投資方

內地交通部副部長：2025年高速公路快速充電設施覆蓋率要達到80%

惠譽降花樣年評級至「B」 展望仍為負面