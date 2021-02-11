MSCI推「預計升溫」指標 助投資者就全球氣候調整投資組合
文章日期：2021年9月17日 16:44
全球氣候問題日益加劇，國際指數公司MSCI宣布，推出預計升溫（Implied Temperature Rise）指標，為投資者提供近1萬家MSCI全球可投資市場指數（MSCI ACWI IMI）中的上市公司數據，以衡量企業如何透過其投資組合與全球溫度控制目標保持一致。
MSCI指，相關指標將考慮公司減排目標的情况下，將每家公司當前和預測的溫室氣體排放量轉換為預測的全球升溫。MSCI亦會按照氣候相關財務信息披露工作組投資組合校準團隊（TCFD Portfolio Alignment Team），為金融業各機構制定的設計建議，構建預計升溫解決方案模型，以衡量和披露投資組合及目標設定的框架是否與溫控目標保持一致。
MSCI全球ESG及氣候主管Remy Briand表示，投資者日益關注氣候變化對金融市場的影響，預計升溫指標的透明度有助投資者了解其資本是否會促進，或阻礙社會可持續發展目標的實現，並作出設定脫碳目標及更積極應對氣候風險的多方位工具。
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