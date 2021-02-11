恒指今早低開78點後曾跌243點，早市早段已倒升，全日高低波幅496點，收市升252點或1.03%，報24920點，成交金額1938億元，較上日增加28.52%，是2021年8月31日2133.73億元成交後最多；國指升134點或1.53%，報8940點。恒生科技指數收報6452點，升3.52%。

藍籌30隻升，26隻下跌，4隻無升跌。阿里健康（0241）升8.88%，收報12.02元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升3.53%，收報240.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻68點；平保（2318）跌5.05%，收報54.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低36點。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報79.95元，升9.52%；跌幅最大的是網易（9999）收報128.7元，跌2.2%。

恒指10天線(25669.8點)跌穿20天線(25674.61點)，100天線(27411.49點)向下逼近250天線(27340.94點)。科指10天線(6592.7點)逼近20天線(6536.79點)。

一周表現

恒指本周累跌4.9%或1285點，跌幅是8月20日後最大，當時收市跌幅為5.84%；本周表現最佳的是中石油（0857），累升11.44%，其次為藥明生物（2269）及蒙牛（2319），分別升3.79%及3.41%。而表現最差的是金沙中國（1928），累跌43.28%，其次為銀娛（0027）及碧桂園服務（6098），分別跌23.81%及17.94%。

國指本周累跌4.76%或446點，跌幅是8月20日後最大，當時收市跌幅為6.78%；本周表現最佳的是京東健康（6618），累升5.2%，其次為中國飛鶴（6186）及快手（1024），分別升4.89%及3.44%。而表現最差的是恒大（3333），累跌29.83%，其次為融創中國（1918）及碧桂園服務（6098），分別跌22.46%及17.94%。

科指本周累跌4.39%或296點，跌幅是8月20日後最大，當時收市跌幅為10.54%；本周表現最佳的是京東健康（6618），累升5.2%，其次為快手（1024）及聯想（0992），分別升3.44%及2.43%。而表現最差的是明源雲（0909），累跌14.71%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及攜程（9961），分別跌11.16%及10.14%。

午後消息股表現

平保（2318）一度急挫8%，集團回應：沒有恒大（3333）股債敞口。中國平安見52周低52.5元，收報54.5元，跌5.05%；恒大見52周低2.28元，收報2.54元，跌3.42%。

碧服（6098）確認曾與恒大物業（6666）接觸。碧桂園服務收報49.85元，升3%；恒大物業收報4.6元，升12.2%。

旭輝（0884）：獲控股股東增持992萬股，涉資4604萬元。收報4.55元，升2.71%。

今早及隔晚消息股表現

內地交通部副部長：2025年高速公路快速充電設施覆蓋率要達到80%。理想汽車（2015）收報112.6元，跌1.14%；小鵬汽車（9868）收報147.9元，升1.51%；吉利（0175）收報25.75元，升2.59%；比亞迪（1211）收報257.4元，升3.37%。

惠譽降花樣年（1777）評級至「B」 展望仍為負面。平上市低位0.54元，收報0.55元，無升跌。

南早：下月特首施政報告擬公布與深圳前海連接的新鐵路線。港鐵（0066）收報43.85元，升0.57%。

羚邦（2230）：與數字收藏品平台VeVe合作 推小王子NFT。收報0.191元，升1.06%。

長和（0001）與Ooredoo合併印尼電訊業務。收報52.5元，跌2.23%。

恒大恒馳新能源汽車法人變更。恒大汽車（0708）見52周低2.92元，收報2.98元，跌15.58%。

東航（0670）上月客運運力投入按年跌42%。收報2.99元，升2.4%。

L'OCCITANE（0973）：Hoffmann獲委任為行政總裁。收報25.45元，跌2.12%。

濟豐包裝（1820）研於華東設新廠 佛山廠四季度投產。收報6.27元，升0.16%。

破頂股表現

破頂股包括，百濟神州（6160）創上市新高，見278.6元，收報278.6元，升20.29%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.77元，升0.36%；百本醫護（2293）創52周高，見1.46元，收報1.35元，升53.41%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.475元，收報0.43元，升43.33%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.55元，收報4.31元，升0.7%；包浩斯（0483）創52周高，見1.21元，收報1.19元，升14.42%。華南城（1668）創上市新低，見0.63元，收報0.67元，無升跌；融信中國（3301）創上市新低，見3.44元，收報3.58元，跌2.98%；

破底股方面

內房股破底，包括，美的置業（3990）創上市新低，見12.5元，收報12.66元，跌1.25%；遠洋集團（3377）創上市新低，見1.41元，收報1.41元，跌3.42%；萬科（2202）見52周低18.2元，收報18.7元，跌0.43%；融創（1918）見52周低13.32元，收報14.5元，升5.69%；禹洲（1628）見52周低1.08元，收報1.1元，跌5.17%；招商局置地（0978）見52周低0.89元，收報0.9元，跌3.23%；佳兆業（1638）見52周低1.91元，收報2元，跌1.48%；龍光地產（3380）見52周低6.93元，收報7.25元，跌1.09%；時代中國（1233）見52周低5.69元，收報6.15元，升1.82%；奧園（3883）見52周低3.65元，收報3.82元，跌0.78%；富力（2777）見52周低4.41元，收報4.63元，跌5.51%；SOHO中國（0410）見52周低1.92元，收報2元，跌0.99%；保利置業（0119）見52周低1.86元，收報1.88元，跌4.08%。

物管股破底，包括，奧園健康（3662）創上市新低，見3.68元，收報3.93元，升5.93%；合景悠活（3913）創上市新低，見4.76元，收報5.33元，升7.68%；建業新生活（9983）創上市新低，見4.81元，收報5.17元，升5.3%。

醫療醫藥股破底，包括，和鉑醫藥（2142）創上市新低，見7.01元，收報7.2元，無升跌；心通醫療（2160）創上市新低，見6.7元，收報6.7元，跌3.6%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見21.2元，收報24.3元，升9.95%；康聖環球（9960）創上市新低，見6.01元，收報6.33元，升4.28%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見14.42元，收報14.66元，跌0.95%；邁博藥業（2181）見52周低0.83元，收報0.83元，跌5.68%。

教育股破底，包括，成實外教育（1565）創上市新低，見0.46元，收報0.51元，跌10.53%；中國新華教育（2779）創上市新低，見1.43元，收報1.55元，跌3.73%；宇華教育（6169）見52周低3.49元，收報3.64元，升1.11%；希望教育（1765）見52周低1.16元，收報1.24元，升3.33%。

科技股破底，包括，易居企業（2048）創上市新低，見1.19元，收報1.25元，跌6.02%；聯易融（9959）創上市新低，見8.7元，收報9.14元，跌0.11%；FRIENDTIMES（6820）見52周低1.22元，收報1.24元，跌3.88%；PLATT NERA（1949）見52周低0.239元，收報0.24元，跌0.83%。

濠賭股破底，包括，金沙中國（1928）見52周低14.64元，收報15.06元，跌2.84%；信德（0242）見52周低2.13元，收報2.13元，跌1.39%。

其他破底股包括，寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.67元，收報0.7元，跌1.41%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.74元，收報1.78元，無升跌；民行（1988）創上市新低，見2.86元，收報2.86元，跌5.3%；冠城鐘錶珠寶（0256）見52周低1.23元，收報1.35元，跌1.46%；恒大汽車（0708）見52周低2.92元，收報2.98元，跌15.58%；粵海投資（0270）見52周低10.36元，收報10.48元，跌0.19%；新世界發展（0017）見52周低33.35元，收報34.65元，跌0.57%；華置（0127）見52周低2.16元，收報2.36元，升1.29%；嘉華國際（0173）見52周低3.11元，收報3.18元，升1.92%。

異動股

上升異動股，包括，百本醫護（2293）創52周高，見1.46元，收報1.35元，升53.41%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.475元，收報0.43元，升43.33%；維太創科（6133）收報0.35元，升25%；縱橫遊（8069）收報0.37元，升23.33%；百濟神州（6160）創上市新高，見278.6元，收報278.6元，升20.29%；網上車市（1490）收報0.53元，升16.48%；大豐港（8310）見52周低0.1元，收報0.119元，升15.53%；包浩斯（0483）創52周高，見1.21元，收報1.19元，升14.42%；太陽娛樂（8082）見52周低0.197元，收報0.241元，升13.56%。

下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）見52周低2.92元，收報2.98元，跌15.58%；成實外教育（1565）創上市新低，見0.46元，收報0.51元，跌10.53%；恒騰（0136）見52周低2.2元，收報2.32元，跌9.38%；方正控股（0418）收報0.79元，跌9.2%；栢能集團（1263）收報8.58元，跌7.94%；阿里影業（1060）見52周低0.71元，收報0.71元，跌7.79%；富臨（1443）收報0.184元，跌7.54%；萬華媒體（0426）收報0.185元，跌7.5%；中信資源（1205）收報0.62元，跌7.46%；銀建國際（0171）見52周低0.54元，收報0.54元，跌6.9%；理文化工（0746）收報11元，跌6.78%。

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