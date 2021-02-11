長和合併Ooredoo印尼電訊業務 霍建寧：強調長遠發展 對印尼有信心
文章日期：2021年9月17日 16:32
長和（0001）昨公布，與總部設於卡塔爾的電訊集團Ooredoo合併印尼電訊業務，將成立新公司Indosat Ooredoo Hutchison。問及是否透過今次合併，計劃逐步退出印尼市場，長和聯席董事總經理霍建寧表示，集團投入印尼市場逾廿載，不單在電訊方面，也有進口、零售業務等，強調當地市場在集團的發展地圖之上，對印尼有信心且期待長期發展。
長和財務董事兼副董事總經理陸法蘭認為，今次合併的協同效應非常顯著，集團預計3至5年，按年的稅前協同效應實現率，達3億至4億美元（23.34億至31.12億港元）。他又指出，組合頻譜使集團能夠更有效地優化網絡配置，節省資本支出。
Ooredoo董事總經理Aziz Aluthman Fakhroo指出，今次合併對其集團不會有影響，與長和之間的協同效應正是為客戶和股東創造的價值，為所有股東創造更高投資回報。
至於新公司如何有助推動印尼5G市場發展，Indosat Ooredoo Hutchison行政總裁Vikram Sinha表示，長和及Ooredoo兩個集團能夠互補，使公司處於非常有利的地位，正在為印尼5G發展做好準備，希望可以在未來幾個月和幾年內實現。
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