長和財務董事兼副董事總經理陸法蘭認為，今次合併的協同效應非常顯著，集團預計3至5年，按年的稅前協同效應實現率，達3億至4億美元（23.34億至31.12億港元）。他又指出，組合頻譜使集團能夠更有效地優化網絡配置，節省資本支出。

Ooredoo董事總經理Aziz Aluthman Fakhroo指出，今次合併對其集團不會有影響，與長和之間的協同效應正是為客戶和股東創造的價值，為所有股東創造更高投資回報。

至於新公司如何有助推動印尼5G市場發展，Indosat Ooredoo Hutchison行政總裁Vikram Sinha表示，長和及Ooredoo兩個集團能夠互補，使公司處於非常有利的地位，正在為印尼5G發展做好準備，希望可以在未來幾個月和幾年內實現。

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