平保一度急挫8% 集團回應：沒有恒大股債敞口
文章日期：2021年9月17日 15:18
市場憂慮中國恒大（3333）債務問題蔓延至內險業，中國平安（2318）今日股價一度8.54%，是2020年3月13日後最大跌幅，今年上半年平保為華夏幸福的投資作出359億元減值提撥後，市場亦擔心平保也持有恒大的債券。平保回應表示，該行險資在恒大股權或債權都沒有敞口。
平保現時報54.05元，下跌5.84%，今早低見52.5元，是2017年7月5日51.6元後最低。平保表示，現在市場關注較多的房企，該行險資無論是股權還是債權都沒有敞口。
據過去平保曾和投資者所提及，該行投資的地產企業主要包括碧桂園（2007）、中國金茂（0817）、旭輝（0884）和華夏幸福。除華夏幸福外，所有被投企業都沒有踩「三條紅線」的紅檔或者橙檔。該行的3.8萬億元人民幣的保險資金中，對房企股票投資敞口是631億，佔險資總規模比例只有1.7%。
在上半年業績公布，為華夏幸福的相關投資，作出359億元減值撥備，佔風險敞口六成。路透社曾在上月引述消息人士表示，銀保監因應平保在2月披露在債務問題嚴重的內房華夏幸福有540億元風險敞口後，開始調查平保在房地產的投資，意在發現和控制平保房地產投資的相關風險，不過平保及後回應指，其投資一直以來嚴格遵守監管的相關規定，不評論無事實依據的市場傳言。
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