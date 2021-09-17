大市半日先跌後升97點 科技股撐市 內房、物管續破底
文章日期：2021年9月17日 12:16
大市半日先跌後升，恒指今早最多跌243點，低見24424.74點，見2020年11月2日24232.66點後新低，但在科技股發力，科指曾升最多3.0%之下，恒指半日倒升97點，半日高低波幅419點。
恒指半日升97點或0.4%，報24765點，成交金額737億元；國指升79點或0.9%，報8885點。恒生科技指數收報6415點，升2.93%。
藍籌29隻升，29隻下跌，2隻無升跌。阿里健康（0241）升6.34%，收報11.74元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升3.7%，收報241.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻71點；平保（2318）跌7.4%，收報53.15元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低52點。
恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是微盟（2013）收報12.24元，升8.32%；跌幅最大的是網易（9999）收報128.6元，跌2.28%。
恒指10天線(25654.26點)跌穿20天線(25666.85點)，100天線(27409.94點)逼近250天線(27340.32點)；科指上試20天線(6534.95點)，同時20天線向上逼近10天線(6589.03點)。
恒大（3333）計劃容許投資者和員工以折扣價買物業資產。另外，路透社：部分恒大債券投資者聘顧問為債券重組作準備。昨日報道方面，世聯行稱恒大2.46億應收欠款「以樓抵債」，尚欠近10億元，另有甘比再度出售恒大持股。恒大見2011年10月後新低，低見2.28元，收報2.32元，跌11.79%；
碧服（6098）確認曾與恒大物業（6666）接觸。碧桂園服務收報49.3元，升1.86%；恒大物業（6666）收報4.43元，升8.05%。
新世界（0017）伙中國太平（0966）拓大灣區醫養健康及保險等業務。新世界見52周低33.4元，收報33.45元，跌4.02%；中國太平收報11.6元，跌2.85%。
內地交通部副部長：2025年高速公路快速充電設施覆蓋率要達到80%。理想汽車（2015）收報111.3元，跌2.28%；小鵬汽車（9868）收報147.9元，升1.51%。吉利（0175）收報25.55元，升1.79%；比亞迪（1211）收報255.6元，升2.65%。
恒大恒馳新能源汽車法人變更。恒大汽車（0708）見52周低2.92元，收報3.06元，跌13.31%。
惠譽將花樣年（1777）評級至「B」，展望仍為負面。平上市低位0.54元，收報0.56元，升1.82%。
羚邦（2230）：與數字收藏品平台VeVe合作，推小王子NFT。收報0.189元，無升跌。
南早：下月特首施政報告擬公布與深圳前海連接的新鐵路線。港鐵（0066）收報43.8元，升0.46%。
長和（0001）與Ooredoo合併印尼電訊業務。收報52.85元，跌1.58%。
東航（0670）上月客運運力投入按年跌42%。收報2.92元，無升跌。
L'OCCITANE（0973）：Hoffmann獲委任為行政總裁。收報25.25元，跌2.88%。
濟豐包裝（1820）研於華東設新廠 佛山廠四季度投產。收報6.26元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，百濟神州（6160）創上市新高，見265元，收報263.6元，升13.82%；百本醫護（2293）創52周高，見1.17元，收報1.1元，升25%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.475元，收報0.44元，升46.67%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.55元，收報4.32元，升0.93%；包浩斯（0483）創52周高，見1.15元，收報1.14元，升9.62%。
破底股方面
內房股破底，包括，美的置業（3990）創上市新低，見12.64元，收報12.66元，跌1.25%；遠洋集團（3377）創上市新低，見1.41元，收報1.42元，跌2.74%；華南城（1668）創上市新低，見0.65元，收報0.66元，跌1.49%；融信中國（3301）創上市新低，見3.5元，收報3.51元，跌4.88%；萬科（2202）見52周低18.2元，收報18.58元，跌1.06%；融創（1918）見52周低13.32元，收報13.48元，跌1.75%；招商局置地（0978）見52周低0.91元，收報0.91元，跌2.15%；佳兆業（1638）見52周低1.91元，收報1.95元，跌3.94%；龍光地產（3380）見52周低6.93元，收報7.1元，跌3.14%；時代中國（1233）見52周低5.69元，收報6.01元，跌0.5%；奧園（3883）見52周低3.65元，收報3.69元，跌4.16%；富力（2777）見52周低4.52元，收報4.56元，跌6.94%；SOHO中國（0410）見52周低1.92元，收報1.99元，跌1.49%；碧桂園（2007）見52周低6.52元，收報6.86元，升2.85%。
物管股破底，包括，合景悠活（3913）創上市新低，見4.76元，收報4.98元，升0.61%；建業新生活（9983）創上市新低，見4.81元，收報5.06元，升3.05%。
醫藥醫療股破底，包括，和鉑醫藥（2142）創上市新低，見7.01元，收報7.13元，跌0.97%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見21.2元，收報23.65元，升7.01%；康聖環球（9960）創上市新低，見6.01元，收報6.3元，升3.79%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見14.42元，收報14.5元，跌2.03%；邁博藥業（2181）見52周低0.86元，收報0.86元，跌2.27%。
教育股破底，包括，宇華教育（6169）見52周低3.49元，收報3.65元，升1.39%；希望教育（1765）見52周低1.16元，收報1.2元，無升跌；中國新華教育（2779）創上市新低，見1.43元，收報1.51元，跌6.21%。
其他破底股包括，奧園健康（3662）創上市新低，見3.68元，收報3.77元，升1.62%；易居企業（2048）創上市新低，見1.22元，收報1.23元，跌7.52%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.68元，收報0.68元，跌4.23%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.74元，收報1.75元，跌1.69%；民行（1988）創上市新低，見2.88元，收報2.88元，跌4.64%；聯易融（9959）創上市新低，見8.7元，收報8.88元，跌2.95%；金沙中國（1928）見52周低14.64元，收報15.18元，跌2.06%；冠城鐘錶珠寶（0256）見52周低1.31元，收報1.32元，跌3.65%；恒大汽車（0708）見52周低2.92元，收報3.06元，跌13.31%；粵海投資（0270）見52周低10.36元，收報10.38元，跌1.14%；PLATT NERA（1949）見52周低0.24元，收報0.24元，跌0.83%；新世界發展（0017）見52周低33.4元，收報33.45元，跌4.02%；華置（0127）見52周低2.2元，收報2.25元，跌3.43%；嘉華國際（0173）見52周低3.11元，收報3.15元，升0.96%；中國平安（2318）見52周低52.8元，收報53.15元，跌7.4%；招金礦業（1818）見52周低5.84元，收報5.87元，跌2.98%；大豐港（8310）見52周低0.1元，收報0.12元，升16.5%。
異動股
上升異動股，包括，1957 & Co.（8495）創52周高，見0.475元，收報0.44元，升46.67%；百本醫護（2293）創52周高，見1.17元，收報1.1元，升25%；大豐港（8310）見52周低0.1元，收報0.12元，升16.5%；百濟神州（6160）創上市新高，見265元，收報263.6元，升13.82%；江山控股（0295）收報0.066元，升13.79%；太陽娛樂（8082）見52周低0.197元，收報0.241元，升13.56%；現代牙科（3600）收報8.02元，升12.48%；太平洋酒吧（8432）收報0.064元，升12.28%；微創醫療（0853）收報48.65元，升10.95%；看通集團（1059）收報0.55元，升10%；包浩斯（0483）創52周高，見1.15元，收報1.14元，升9.62%。
下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）見52周低2.92元，收報3.06元，跌13.31%；世紀睿科（1450）收報1.64元，跌10.87%；萬華媒體（0426）收報0.18元，跌10%；聯眾（6899）收報0.42元，跌9.68%；富臨（1443）收報0.18元，跌9.55%；理文化工（0746）收報10.78元，跌8.64%；復星（0656）收報8.96元，跌8.1%；齊合環保（0976）收報1.5元，跌7.98%；新晨中國動力（1148）收報1.1元，跌7.56%。
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