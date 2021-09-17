報道引述恒大員工透露，對於選擇折扣價購買物業而不是現金兌付的投資者，恒大將在9月30日前安排一次網上的房地產活動。

報道指，為引導投資者放棄現金兌付方案，恒大正在大幅提高物業出售的折扣力度。住宅單位、商鋪和車位的折價幅度分別達到28%、46%和52%。不過折扣後的價格不得低於地方政府規定的底價。據悉上述折價措施屬於自願性兌付方案的一種。

報道引述計劃細節稱，對大投資者較為有利，投資者可以按每50萬元人民幣的投資獲得一個代幣用於競購理想的物業，所獲代幣越多，愈有可能購得青睞的資產。

恒大曾跌最多13.31%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為17.44%。今早低見2.28元，是2011年10月4日2.13元後最低。現報2.29元，跌12.93%。

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