港元現報7.7816元升值13點子，曾貶值最多9點子，報7.7838元，亦曾升值最多14點子，報7.7815元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.06點子至0.03455%；1星期HIBOR升0.21點子至0.03946%；2星期HIBOR升0.14點子至0.04804%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.01點子至0.14071%；6個月期HIBOR升0.14點子至0.23875%；12個月期HIBOR無升跌報0.33339%。

美元指數現報92.876貶值0.056點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報0.08413%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0207%，終止連續3日收窄，利差是2021年9月15日後最高，當日差距為-0.0207%

對上一次終止連續3日收窄，是2021年9月13日，當日利差報-0.0189%。

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