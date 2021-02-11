港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止3連跌
文章日期：2021年9月17日 11:17
港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，升0.11點子至0.06339%。
港元現報7.7816元升值13點子，曾貶值最多9點子，報7.7838元，亦曾升值最多14點子，報7.7815元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.06點子至0.03455%；1星期HIBOR升0.21點子至0.03946%；2星期HIBOR升0.14點子至0.04804%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.01點子至0.14071%；6個月期HIBOR升0.14點子至0.23875%；12個月期HIBOR無升跌報0.33339%。
美元指數現報92.876貶值0.056點或0.06%。
美元1個月期LIBOR報0.08413%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0207%，終止連續3日收窄，利差是2021年9月15日後最高，當日差距為-0.0207%
對上一次終止連續3日收窄，是2021年9月13日，當日利差報-0.0189%。
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