恒指低開78點 申洲跌3% 騰訊跌1% 恒大跌0.3%
文章日期：2021年9月17日 09:21
恒指今早低開78點或0.32%，報24589點，成交金額31億元；國指今早低開13點或0.16%，報8791點。恒生科技指數開市報6240點，升0.12%。
藍籌23隻升，27隻下跌，10隻無升跌。潤地（1109）升2.73%，報28.25元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）升2.36%，報101.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；申洲國際（2313）跌3.09%，報163元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.15%，報445.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。
恒生科技指數成份股16隻升，10隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報227.2元，升4.41%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報565元，跌3.34%。
恒指10天線(25636.64點)跌穿20天線(25658.03點)，100天線(27408.18點)向下逼近250天線(27339.61點)。科指10天線(6571.51點)向下逼近20天線(6526.19點)。
南早：下月特首施政報告擬公布與深圳前海連接的新鐵路線。港鐵（0066）開市報43.7元，升0.23%。
羚邦（2230）：與數字收藏品平台VeVe合作 推小王子NFT。開市報0.206元，升8.99%。
長和（0001）與Ooredoo合併印尼電訊業務。開市報54.25元，升1.02%。
世聯行︰恒大（3333）2.46億應收欠款「以樓抵債」，尚欠近10億元。甘比再度出售恒大持股 。恒大開市報2.62元，跌0.38%。恒大物業（6666）開市報4.18元，升1.95%；恒騰（0136）開市報2.56元，無升跌。
恒大恒馳新能源汽車法人變更。恒大汽車（0708）開市報3.5元，跌0.85%。
東航（0670）上月客運運力投入按年跌42%。開市報2.91元，跌0.34%。
L'OCCITANE（0973）：Hoffmann獲委任為行政總裁。開市報26元，無升跌。
濟豐包裝（1820）研於華東設新廠 佛山廠四季度投產。無成交，報6.26元。
破底股方面
破底股包括，奧園健康（3662）創上市新低，見3.69元，開市報3.69元，跌0.54%；建業新生活（9983）創上市新低，見4.81元，開市報4.81元，跌2.04%；金沙中國（1928）見52周低15.06元，開市報15.06元，跌2.84%；招金礦業（1818）見52周低6.04元，開市報6.04元，跌0.17%；融創中國（1918）見52周低13.34元，開市報13.34元，跌2.77%；深圳控股（0604）見52周低2.08元，開市報2.08元，跌1.42%。
異動股
上升異動股，包括，羚邦集團（2230）開市報0.206元，升8.99%；1957 & Co.（8495）開市報0.325元，升8.33%；凱知樂（2122）開市報0.27元，升3.85%；康寧醫院（2120）開市報28元，升3.7%；小鵬汽車（9868）開市報150.9元，升3.57%；麗珠醫藥（1513）開市報31.25元，升3.14%；新特能源（1799）開市報21.55元，升3.11%；五菱（0305）開市報1.34元，升3.08%；潤地（1109）開市報28.25元，升2.73%。
下跌異動股，包括，東風集團股份（0489）開市報7.4元，跌5.97%；太陽娛樂（8082）開市報0.2元，跌5.76%；紫金礦業（2899）開市報10.78元，跌3.23%。
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