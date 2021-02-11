港股ADR升234點 夜期高水60點 美期韓澳股向下 南北水休市
文章日期：2021年9月17日 08:48
美股向下，港股ADR升234點或0.94%，報24902點，即月恒指夜期升81點，高水60點，報24728點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.88%，折合報466.44元；阿里巴巴（9988）跌1.49%，折合報151.71元；美團（3690）升3.07%，折合報241.2元；匯控（0005）升0.13%，折合報40.15元；建行（0939）跌0.81%，折合報5.63元。
道期現跌0.152%；標期現跌0.16%；納期現跌0.17%。日股現升0.18%，韓股現跌0.48%，澳股現跌0.58%。
南北水休市。
今日焦點股份可留意：
南早：下月特首施政報告擬公布與深圳前海連接的新鐵路線。留意港鐵（0066）。
長和（0001）與Ooredoo合併印尼電訊業務。
世聯行︰恒大（3333）2.46億應收欠款「以樓抵債」，尚欠近10億元。甘比再度出售恒大持股 。
恒大恒馳新能源汽車法人變更。
東航（0670）上月客運運力投入按年跌42%。
L'OCCITANE（0973）：Hoffmann獲委任為行政總裁。
濟豐包裝（1820）研於華東設新廠 佛山廠四季度投產。
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