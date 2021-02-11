世銀表示，「2018年《營商環境報告》內中國數據的變化似乎是銀行領導層對報告編制團隊施加的兩股壓力的產物」，格奧爾基耶娃與一位顧問一起「施壓」，要求「對中國數據點進行專門調整，在預計中國將在世行增資中發揮關鍵作用的同一時間努力提高該國的排名」。

世銀稱在對《營商環境報告》進行調查後發現存在嚴重道德問題，因此決定徹底放棄該系列報告。

格奧爾基耶娃表示，不認同這項由外部律師事務所根據世界銀行指示編撰的調查結果，「我已經就此事對IMF執行董事會做了初步匯報」。

美國財政部發言人Alexandra LaManna表示，「這些是嚴重的發現，財政部正在分析該報告」，「我們的首要責任是維護國際金融機構的誠信」。

是次調查由世銀執行董事會職業道德委員會聘請的WilmerHale律師事務進行。調查結論周三與世銀執行董事共享，執董會授權將其公開發布。

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