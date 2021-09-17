美國經濟數據好壞參半，其中，美國8月零售銷售意外增長，顯示消費者需求堅韌，提振聯儲局減少買債的預期，另一方面，受颶風影響，上周首次申領失業救濟人數增加，美股個別發展，其中，標指曾跌最多0.82%，是2021年8月18日後最大跌幅，納指則連升2日，累計升144.16點，對上一次連升2日是2021年9月2日。