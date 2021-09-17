美國經濟數據好壞參半 道指跌63點 納指連升2日
文章日期：2021年9月17日 08:15
美國經濟數據好壞參半，其中，美國8月零售銷售意外增長，顯示消費者需求堅韌，提振聯儲局減少買債的預期，另一方面，受颶風影響，上周首次申領失業救濟人數增加，美股個別發展，其中，標指曾跌最多0.82%，是2021年8月18日後最大跌幅，納指則連升2日，累計升144.16點，對上一次連升2日是2021年9月2日。
道瓊斯工業平均指數收跌63點，跌幅0.19%，報34751點。標普500指數收跌6點，跌幅0.16%，報4473點。納斯達克綜合指數收漲20點，或0.14%，報15181點。
高盛跌1.31%，報396.68美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低34點，而salesforce升1.64%，報260.36元，貢獻道指27點。
科技股方面，蘋果收市報148.79元，跌0.16%，谷歌母公司Alphabet收市報2872.2元，跌0.56%，亞馬遜收市報3488.24元，升0.35%，Facebook收市報373.06元，跌0.22%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.44%，報465點。德國DAX指數收漲0.23%，報15651點；法國CAC 40指數漲0.6%，報6622點；英國富時100指數收漲0.16%，報7027點。