長和除了轉讓H3I的業務以外，同時以現金代價3.87億美元（30.2億港元）向Ooredoo購買合併後公司的股份，致使緊隨交易後，長和及Ooredoo將各自直接擁有新公司已發行股本之50%。長和指合併公司將為印尼第二大流動電訊公司，維持其對市場業者之網絡競爭力。

Indosat目前專注於為零售消費者及企業客戶和印尼政府提供流動電話、連接、互聯網及虛擬專用網絡以及固網服務。Indosat亦為向印尼以及國際企業和印尼政府提供雲端、保安及數據中心服務聯同其他企業解決方案。2019年及去年分別有除稅後溢利8.92億港元及除稅後虧損3.45億港元。H3I是長和亞洲區除香港以外最大的電訊業務，2019年及去年除稅後虧損分別為100.57億港元及23.72億港元。

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