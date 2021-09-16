世聯行指，公司正與恒大集團積極協商，尋求更多的解決方案，不排除通過財產保全、法律訴訟等途徑維護公司及廣大投資者合法權益。

另外，世聯行於2017年5月12日，為保持與恒大集團的業務戰略合作，與上海華信資本簽訂了《蘇州工業園區睿燦投資企業（有限合伙）合伙協議》，以自有資金向蘇州工業園區睿燦投資企業投資1億元，，參與恒大集團增資。截至目前，公司已累計收到投資分紅3,538.53萬元。

世聯行與恒大集團的業務往來，包括為恒大集團提供新房代理銷售服務，收取相應的佣金。而近期因恒大集團資金周轉困難，公司一直與恒大集團保持聯系，協商解決本公司應收款項問題。但公司指，除上述事項外，與恒大集團無任何其他往來。目前公司經營一切正常。

其他報道

美國上月零售銷售反彈0.7%

東航上月客運運力投入按年跌42%

中證監：繼續聚焦財務造假、操縱市場、內幕交易等違法行為

【羅仕揚專欄】賭局．騙局？

彭博社：內地將再整治虛擬貨幣挖礦

甘比再度出售恒大持股 套現逾8700萬元

恒大恒馳新能源汽車法人變更

Prenetics楊聖武：集資最多兩成作研發 明年起續推4項新檢測產品

港7月商品整體出口價格升5.6%

L'OCCITANE：Hoffmann獲委任為行政總裁

本港失業率下跌至4.7% 勝預期 失業大軍仍有18.8萬人

恒指跌365點 四日累挫1538點 內房物管濠賭科技股成破底重災區

小鵬匯天稱將於2024年交付飛行汽車

濟豐包裝研於華東設新廠 佛山廠四季度投產

恒生投資管理：恒指應近「見底」 A股睇好體育家電人工智能等

工信部︰中國新能源車成本偏高 車股齊跌

國家新聞出版署：遊戲企業防沉迷落實情況舉報平台已上線