世聯行︰恒大2.46億應收欠款「以樓抵債」 尚欠近10億元
文章日期：2021年9月16日 20:57
內地上市的地產經紀公司世聯行（深）（002285）公布，截至8月底集團與中國恒大（3333）之間應收票據余額為5.51億元，應收賬款余額為6.94億元。截至公告日，公司與恒大集團已就應收款項中約2.46億元達成抵房解決方案，尚有應收款項余額9.99億元。
世聯行指，公司正與恒大集團積極協商，尋求更多的解決方案，不排除通過財產保全、法律訴訟等途徑維護公司及廣大投資者合法權益。
另外，世聯行於2017年5月12日，為保持與恒大集團的業務戰略合作，與上海華信資本簽訂了《蘇州工業園區睿燦投資企業（有限合伙）合伙協議》，以自有資金向蘇州工業園區睿燦投資企業投資1億元，，參與恒大集團增資。截至目前，公司已累計收到投資分紅3,538.53萬元。
世聯行與恒大集團的業務往來，包括為恒大集團提供新房代理銷售服務，收取相應的佣金。而近期因恒大集團資金周轉困難，公司一直與恒大集團保持聯系，協商解決本公司應收款項問題。但公司指，除上述事項外，與恒大集團無任何其他往來。目前公司經營一切正常。
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