中證監：繼續聚焦財務造假、操縱市場、內幕交易等違法行為
文章日期：2021年9月16日 19:15
中國證監會牽頭成立打擊資本市場違法活動協調工作小組并召開第一次工作會議。據內地傳媒報道，會議強調，須加強工作協同，落實各方責任，進一步暢通部際協作、央地聯動的工作機制，支持和鼓勵各地區根據自身情況建立各種靈活高效的協調機制，推動形成契合國情、共建共治的資本市場治理模式。
其次要強化大要案懲治，繼續聚焦財務造假、操縱市場、內幕交易等違法違規行為，加強行政與刑事執法司法合作，加快構建行政執法、民事追償和刑事懲戒相互銜接、互相支持的立體追責體系。
三要強化法治基礎，在加大資本市場法制供給、暢通民事賠償渠道、健全市場約束機制、加強資本市場信用體系建設等方面持續發力，加快構建中國特色資本市場法律責任制度體系。四要強化預期引導，充分發揮典型案件查處的警示作用，加快完善資本市場新聞輿論工作制度化長效化安排，督促各類市場主體牢固樹立自覺崇法守信的理念，創造資本市場發展良好外部環境。
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