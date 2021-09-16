中國證監會牽頭成立打擊資本市場違法活動協調工作小組并召開第一次工作會議。據內地傳媒報道，會議強調，須加強工作協同，落實各方責任，進一步暢通部際協作、央地聯動的工作機制，支持和鼓勵各地區根據自身情況建立各種靈活高效的協調機制，推動形成契合國情、共建共治的資本市場治理模式。