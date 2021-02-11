楊聖武表示，預計今年全年集團收入將超過2億美元（15.56億港元），按年增加三倍；而撇除新冠肺炎病毒測試所帶來的收益，集團2025年收入料可錄逾6億美元（46.68億港元）。他續指，繼早前推出家用快速核酸檢測機「HealthPod」，集團未來將陸續推出新產品，包括明年推出「ColoClear」作快速大腸癌檢測等；另集團未來亦將逐步開拓美國、東南亞等市場。

此外，Artisan Acquisition Corp.首席執行官鄭彥斌指，Prenetics合併後將可與公司持有人鄭志剛旗下多個業務產生協同效應，其中上月底則與鄭志剛今年初入股的醫思健康（2138）簽訂戰略合作協議，提供Prenetics所有產品作使用；另新世界旗下尖沙嘴K11 MUSEA商場亦已引進Prenetics開設店舖。

對於美國近月加強監管透過SPAC方式上市的公司，鄭彥斌表示，加強監管屬好事，而Prenetics收入穩定，亦有多位重磅戰略投資者參投，故不擔心監管對公司上市帶來風險，並對公司長遠發展抱有信心。

Prenetics與Artisan合併股權價值達17億美元（約132.26億港元），成為香港首家獨角獸上市企業，並料為歷來最大宗香港公司與SPAC併購交易；合併後股票代碼為「PRE」。

記者：周綺琪

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