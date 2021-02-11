Prenetics楊聖武：集資最多兩成作研發 明年起續推4項新檢測產品
文章日期：2021年9月16日 16:56
基因及診斷檢測公司Prenetics今日宣布，與新世界（017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛私人持有的SPAC（特殊目的收購公司）Artisan Acquisition Corp.（美：ARTAU）簽訂合併協議，料交易最快於今年第四季或明年第一季完成。有「團購之父」之稱、Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊聖武指，由於公司未來計劃收購與基因測試、快速測試等相關美國公司，加上當地擁有較多基因科技企業，可供市場作比較，故是次選擇於美國上市，而籌集資金將有15%至20%會用作研發之用。他續稱，不排除未來會重回本港作第二上市，惟目前仍然言之尚早。
楊聖武表示，預計今年全年集團收入將超過2億美元（15.56億港元），按年增加三倍；而撇除新冠肺炎病毒測試所帶來的收益，集團2025年收入料可錄逾6億美元（46.68億港元）。他續指，繼早前推出家用快速核酸檢測機「HealthPod」，集團未來將陸續推出新產品，包括明年推出「ColoClear」作快速大腸癌檢測等；另集團未來亦將逐步開拓美國、東南亞等市場。
此外，Artisan Acquisition Corp.首席執行官鄭彥斌指，Prenetics合併後將可與公司持有人鄭志剛旗下多個業務產生協同效應，其中上月底則與鄭志剛今年初入股的醫思健康（2138）簽訂戰略合作協議，提供Prenetics所有產品作使用；另新世界旗下尖沙嘴K11 MUSEA商場亦已引進Prenetics開設店舖。
對於美國近月加強監管透過SPAC方式上市的公司，鄭彥斌表示，加強監管屬好事，而Prenetics收入穩定，亦有多位重磅戰略投資者參投，故不擔心監管對公司上市帶來風險，並對公司長遠發展抱有信心。
Prenetics與Artisan合併股權價值達17億美元（約132.26億港元），成為香港首家獨角獸上市企業，並料為歷來最大宗香港公司與SPAC併購交易；合併後股票代碼為「PRE」。
記者：周綺琪
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