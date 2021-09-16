價格方面，7月份商品整體出口價格及進口價格分別按年上升5.6%及5.5%。首7個月，商品整體出口價格及進口價格分別按年上升3.4%及3.3%。

按主要目的地劃分，7月份輸往台灣（35.4%）、印度（35.1%）、美國（31.0%）、中國內地（內地）（15.8%）及日本（12.3%）的整體出口貨量錄得雙位數字升幅。輸往台灣（10.0%）、內地（8.6%）、印度（4.7%）及日本（1.3%）的整體出口價格上升。另一方面，輸往美國的整體出口價格則下跌2.1%。

商品進口價格和貨量方面，來自韓國（26.2%）、日本（22.6%）、內地（22.1%）及新加坡（18.8%）的進口貨量錄得雙位數字升幅。同時，來自台灣（7.7%）的進口貨量亦上升。來自所有主要供應地的進口價格均上升：台灣（17.3%）、韓國（14.2%）、新加坡（10.6%）、內地（3.1%）及日本（2.3%）。

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