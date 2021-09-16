與5至7月比較，6月至8月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中建造業及運輸業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於建造業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

總就業人數由5至7月的365萬人，上升至365.17萬人，增加約1700人。同期的總勞動人口則由384.84萬人下跌至383.95萬人，減少約8900人。

失業人數（不經季節性調整）下跌1.07萬人至18.77萬人，同期的就業不足人數亦由9.23萬人下跌至8.62萬人，減少約6100人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業當中，零售業和住宿服務業的失業率在6至8月較上一個三個月期間分別下跌0.4和0.5個百分點至6.4%和6.9%；餐飲服務活動業的失業率則自2021年年初以來連續多個期間下跌後維持在8.6%不變。同時，大多數其他經濟行業的失業率下跌，其中建造業和運輸業的失業率出現明顯跌幅。

展望未來，勞工及福利局局長羅致光表示，隨着經濟繼續復蘇，勞工市場應會進一步改善。政府派發的電子消費券將繼續支援與消費相關的活動。然而，由於Delta變種病毒在全球多個地方傳播，環球疫情仍是經濟及勞工市場前景的主要不確定因素。社會必須協力達致更廣泛的疫苗接種，以協助經濟全面復蘇，並使勞工市場進一步改善。

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