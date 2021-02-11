恒指收市跌365點或1.46%，報24667點，失守25000點關，成交金額1508億元，較上日減少3.98%；國指跌130點或1.46%，報8805點。恒生科技指數收報6232點，跌1.03%。

恒指今早高開8點，高位升12點，午後跌幅輕微擴大至528點，全日高低波幅540點。

藍籌8隻升，51隻下跌，1隻無升跌。平保（2318）升1.23%，收報57.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；金沙中國（1928）跌7.96%，收報15.5元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.11%，收報88.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低42點。

恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報131.6元，升2.17%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報81.05元，跌5.54%。

恒指10天線(25767.92點)向下逼近20天線(25671.06點)，另外，100天線(27451.7點)亦向下逼近250天線(27339.82點)；科指50天線(6762.06點)逼近10天線(6620.37點)，而10天線亦向下逼近20天線(6508.93點)。

南水北上合計淨流出30.14億元人民幣，終止單日流入。

午後消息股表現

中國據報將放慢遊戲審批。騰訊（0700）收報451元，跌0.53%；網龍（0777）收報17.74元，跌3.06%；心動公司（2400）收報43.5元，跌6.45%。

今早及隔晚消息股表現

恒大地產集團：所有存續的公司債券停牌1個交易日。恒大（3333）見52周低2.52元，收報2.63元，跌6.41%；恒大物業（6666）收報4.1元，跌3.53%；恒大汽車（0708）見52周低3.24元，收報3.53元，跌11.31%；恒騰（0136）收報2.56元，跌3.03%。

中國擎天軟件（1297）：與海康威視簽訂合作協議。收報1.09元，升12.37%。

艾德韋宣（9919）創直播電商3個月，GMV逾2.4億元人幣。收報1.68元，升0.6%。

長和（0001）旗下和記港口與沙特組合資公司，營運稅國際陸港及物流區。收報53.7元，跌1.1%。

龍皇集團（8493）：黃永幟辭任董事。收報0.142元，跌2.07%。

破頂股表現

環保水務股破頂，包括，中國水務（0855）創52周高，見8.72元，收報8.52元，跌0.35%；光大水務（1857）創52周高，見1.98元，收報1.87元，跌2.6%；齊合環保（0976）創52周高，見1.65元，收報1.63元，升21.64%。

其他破頂股包括，理文化工（0746）創上市新高，見12.26元，收報11.8元，跌1.99%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；世紀睿科（1450）創52周高，見1.97元，收報1.84元，升5.14%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.34元，收報0.3元，跌4.76%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.46元，收報4.28元，升0.47%；中信資源（1205）創52周高，見0.73元，收報0.67元，跌5.63%。

破底股方面

內房股破底，包括，美的置業（3990）創上市新低，見12.78元，收報12.82元，跌6.83%；花樣年（1777）創上市新低，見0.54元，收報0.55元，跌6.78%；遠洋集團（3377）創上市新低，見1.43元，收報1.46元，跌4.58%；華南城（1668）創上市新低，見0.66元，收報0.67元，跌4.29%；合景泰富（1813）見52周低6.05元，收報6.3元，跌11.89%；恒大（3333）見52周低2.52元，收報2.63元，跌6.41%；萬科（2202）見52周低18.52元，收報18.78元，跌3%；融創（1918）見52周低13.5元，收報13.72元，跌11.25%；禹洲（1628）見52周低1.1元，收報1.16元，跌4.13%；招商局置地（0978）見52周低0.91元，收報0.93元，跌2.11%；佳兆業（1638）見52周低1.95元，收報2.03元，跌5.58%；龍光地產（3380）見52周低7.14元，收報7.33元，跌7.8%；世茂集團（0813）見52周低13.38元，收報13.66元，跌10.48%；雅居樂（3383）見52周低6.06元，收報6.3元，跌8.03%；時代中國（1233）見52周低5.9元，收報6.04元，跌5.63%；奧園（3883）見52周低3.77元，收報3.85元，跌7.89%；旭輝（0884）見52周低4.31元，收報4.43元，跌5.74%；富力（2777）見52周低4.84元，收報4.9元，跌11.87%；SOHO中國（0410）見52周低1.96元，收報2.02元，跌6.05%。

物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.33元，收報2.39元，跌4.02%；保利物業（6049）創上市新低，見40.05元，收報40.8元，跌7.69%；時代鄰里（9928）創上市新低，見3.76元，收報3.84元，跌2.78%；合景悠活（3913）創上市新低，見4.9元，收報4.95元，跌7.48%；金科服務（9666）創上市新低，見36.8元，收報37.65元，跌10.14%；建業新生活（9983）創上市新低，見4.9元，收報4.91元，跌8.57%。

醫療醫藥股破底，包括，復宏漢霖（2696）創上市新低，見24元，收報25.1元，跌4.2%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見7.17元，收報7.2元，跌5.76%；泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.085元，收報0.089元，升2.3%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見21.8元，收報22.1元，跌4.74%；康聖環球（9960）創上市新低，見6.04元，收報6.07元，跌5.16%；

科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見149.1元，收報151.5元，跌1.62%；魯大師（3601）創上市新低，見1.66元，收報1.68元，跌10.16%；網上車市（1490）創上市新低，見0.445元，收報0.455元，跌5.21%；易居企業（2048）創上市新低，見1.26元，收報1.33元，跌7.64%；明源雲（0909）創上市新低，見21.8元，收報24.1元，跌5.3%；

濠賭股破底，包括，美高梅中國（2282）創上市新低，見5.4元，收報5.63元，跌2.26%；新濠國際發展（0200）見52周低8.55元，收報9.1元，跌0.76%；澳博控股（0880）見52周低5.05元，收報5.14元，跌3.93%；銀河娛樂（0027）見52周低38.3元，收報39.1元，跌0.13%；金沙中國（1928）見52周低15.3元，收報15.5元，跌7.96%。

其他破底股包括，奧園健康（3662）創上市新低，見3.7元，收報3.71元，跌7.71%；鴻騰（6088）創上市新低，見1.49元，收報1.55元，跌1.9%；中國新華教育（2779）創上市新低，見1.53元，收報1.61元，跌1.83%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.7元，收報0.71元，跌8.97%；滔搏（6110）見52周低8.72元，收報8.9元，跌3.58%；雷蛇（1337）見52周低1.58元，收報1.65元，無升跌；比亞迪電子（0285）見52周低30.35元，收報30.65元，跌2.08%；宇華教育（6169）見52周低3.51元，收報3.6元，跌1.91%；成實外教育（1565）見52周低0.54元，收報0.57元，跌1.72%。

異動股

上升異動股，包括，齊合環保（0976）創52周高，見1.65元，收報1.63元，升21.64%；中國擎天軟件（1297）收報1.09元，升12.37%；亨得利（3389）收報0.31元，升10.71%；家鄉互動（3798）收報2.37元，升9.72%；精英匯（1775）收報0.57元，升9.62%；松齡（1989）收報1.06元，升7.07%；愛康醫療（1789）收報10.16元，升6.5%；稻草熊（2125）收報3.9元，升5.41%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.97元，收報1.84元，升5.14%；永達汽車（3669）收報11.9元，升5.12%；中糧家佳康（1610）收報2.37元，升4.41%。

下跌異動股，包括，遠大住工（2163）見52周低7.84元，收報8.12元，跌13.43%；首創鉅大（1329）收報1元，跌13.04%；強泰環保（1395）收報0.121元，跌12.32%；綠城中國（3900）收報10.02元，跌12.26%；復銳醫療（1696）收報12.5元，跌12.22%；毅德國際（1396）收報0.44元，跌12%；毛記葵涌（1716）收報0.59元，跌11.94%；融創服務（1516）收報13.18元，跌11.9%；合景泰富（1813）見52周低6.05元，收報6.3元，跌11.89%。

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