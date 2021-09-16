歷史因素，澳門現時有「三主三副」、合共六間博彩營運商有賭牌，並且全數均在本港上市，分別是華資的銀娛（0027）、澳博（0880）及新濠（0200）、合資的美高梅（2282），以及美資的金沙（1928）及永利（1128）。諮詢文件一出，跌得最少的銀娛及新濠，跌幅也高達兩成；跌得最多的金沙，周三收市更跌逾32%。究竟有沒有藍籌股曾單日急跌逾三成？起碼過去十年，就算歐債、疫情肆虐，記憶所及，似乎也未曾出現過如此觸目經心、輸身家般的崩盤。

自少看《賭神》等電影長大，結局前賭神的一句「晒你冷」後，奸角最終肯定會輸。澳門政府向賭企「晒冷」後，賭股當然難以有運行，但總有部分傷得較深，亦有部分只受輕傷。究竟最終會發多少過賭牌？雖然在諮詢文件當中未有提及，但卻肯定是影響最深遠的問題。「三主三副」的發牌講明會成為歷史，若果澳門政府最終照發六個賭牌，當然皆大歡喜，但萬一不是呢？假如只有五個賭牌、甚至更少，誰會成為賭桌上的輸家？

銀娛呂氏及澳博何氏愛國愛黨，當然首先上水，應該是最不擔心不獲續牌的兩間，而且現時手持的均是正牌，計血統也最純正。美高梅雖然屬於半美資，但何氏早已插旗合作，與新濠均屬何氏旁支，相信其地位也不會輕易受動搖。至於金沙和永利，單是「美資」身份，在中美交惡的年代已經是原罪，兩位不同黨派的總統均將中國視為眼中釘，又豈可容許美資賭企大搖大擺地在中國土地上斂財？不過，永利手持的亦屬正牌，勉強也算是半點優勢；剩下只持有副牌的金沙，明顯地是最風雨飄搖的一間。金沙股價周三跑輸其他賭股，事出並非無因，精明的投資者已經用錢、投下他們欠缺信心的一票。

金沙主席年初逝世，轉瞬間在3月，集團就宣布全數出售美國拉斯維加斯的資產，將業務重點全數押注在澳門及新加坡身上。功利一點，澳門是金沙主要盈利來源，這是不爭的事實，商家為錢看，將資源投放在更搵錢的市場是無可厚非；因此當時已惹來撤離美國賭城，是否為錢而向中國表忠的質疑。然而金沙的孤注一擲，似乎並未得到當局的欣賞。雖然牌局一日未揭盅，一日仍有玩下去的機會，但從牌面看，明顯地已較其他賭企差了一截。

路氹城今天金碧輝煌，金光大道兩旁五光十色，但在10多年前，那裡仍是一片填海得來的爛地。是金沙憑著大無畏精神，成為第一間進駐這片土地的博彩營運商，並且在金融海嘯後仍願意投入大量資金，令威尼斯人、金沙城等大型項目相繼落成。打感情牌，是金沙面臨困境下可以動用的招數，不過一句「我有俾錢你賺㗎！」，一樣可以輕鬆將感情牌擊潰。若果真的失落賭牌，金沙下場會怎樣？主力營運酒店及消閒娛樂設施，營運一個沒有博彩元素的度假區？明顯不是上策。找有賭牌的營運商兜售資產，拿錢走人，理應是政策風險不明朗下的較佳選擇，但走投無路、被逼賣產的前提下，誰人願意給你好價錢？

既然美資牌主最受傷，華資牌主理應不受影響，為何銀河、澳博一樣要大跌？別忘記諮詢重點，還包括要派政府代表進入賭企董事會內。要知道賭股不是港鐵（0066），它們是追求盈利的民企，而非具有社會意義的公用事業。即使要靠政府注資的國泰航空（0293），也只是委任兩個觀察員入董事局，而非直接委任官派代表進駐。官派代表直接空降企業，在內地不算新鮮事，科技股龍頭騰訊（0700）、汽車股吉利（0175）、食品企業娃哈哈等民企，都曾經有報道指由地方政府直接派官員進駐；但對港澳公司來說還比較陌生，若果成事，應該還是第一次。

官派董事只是擔當監察角色、抑或具有決策權？會否左右到董事會決定？這些都是諮詢需要釐清的重點。若果政府是希望賭企更重視社會責任，才委任官派董事，這意味著他們最起碼有用錢的權力，隨時影響到投資回報。再陰謀論一點，博彩業有太多與利益相關的Stakeholders，也有太多見不得光的「枱底錢」；官派董事的進駐，將有機會一窺「枱底」下帳簿的全貌。誰人是VIP？誰人過度奢華？誰人輸過與收入不相稱的金額？這都一一逃不過黨的法眼。這些年南下走資的人、曾當過「白手套」的人，相信他們都「有排震」。賭股起碼有幾個巴仙的跌幅，是與北境官員南下賭錢的路從此絕了有關。

還有就是增加澳門人持股比例，華資牌主影響不大，有麻煩的依舊是永利及金沙，相信要將一部分股份轉售與澳門人，將來才能繼續做生意，但這個澳門人持股比例門檻，究竟會是多少？既然遲早也免不了被收割，倒不如趁機回饋澳門人。突發奇想，金沙及永利不妨考慮向澳門所有居民每人派一手股份，訂下不可轉讓、只可收息的原則、直至60歲才可套現。以周三收市計，金沙一手不足7,000元，以澳門不足70萬的人口計，派盡也不足50億，比周三蒸發的市值少得多。既可表忠，表明自己愛國愛澳；也可令澳門人感激你，從而提升續牌機會；同時亦可滿足提升澳門人比例的法定要求，一舉三得。

Hulk帶上無限手套，冒著手臂被廢的風險一彈指，那些被Thanos帶走的超級英雄們逐漸回來，但這只是電影劇情，現實又怎可能出現Avengers Assemble的完美結局？外資坐在賭枱旁玩了十多年牌，或許終於到了起身離開的一天。究竟是賭局、還是騙局？記著曾經帶來的盈利，就是賭局；聚焦難以想像的新監管措施，就是騙局。

羅仕揚

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