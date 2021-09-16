鄭顯俊又透露，佛山新廠房已於九月試產，將於今年第四季投產，正在建設中的安徽省滁州預計亦可於2022年6月投產，兩者年產能分別為7200萬平方米及7500萬平方米的瓦楞紙板及瓦楞紙包裝產品，料隨著新廠房的投入，整體產能將由7.35億平方米，提升多1.5億平方米。

集團中期純利下跌20.9%至2330萬元人民幣（下同），派中期息0.08港元。收入按年增26.5%至11.167億元﹔綜合毛利率15.9%，按年跌3.2個百分點，主要因新山東廠房的投產；瓦楞紙板銷量增加；及無社會保險豁免所致。當中銷售瓦楞紙包裝產品中期毛利率為16.5%，按年跌3.5個百分點﹔銷售瓦楞紙板毛利率則10.8%，按年增1.5個百分點。

鄭顯俊表示，由於山東新廠剛開始投入毛利率較低及今年上半年社保豁免取消影響致毛利率下跌，但相信隨著新廠的經營及銷量增加，將消化相關影響。相反他表示對原材料成本變化關注，因為外國進口廢紙已完全廢除，而國產廢紙成本提高，料下半年成本仍持續提升，下半年會盡力提升毛利率，包括在產品結構上作調整或用紙的改變，對毛利率提升仍很有信心。

他又認為，今次原材料的漲跌可能比較有限，亦不會重回2017、2018年時較大的影響。集團亦有能力將成本上漲轉嫁予客戶。

問到近期中國多項經濟數據放緩，鄭顯俊認為，國家將會針對數據放緩做回應，包括以往已進行數次降準，相信未來對實體經濟支柱亦會持續不斷給予生存、發展上的幫助。至於2021年8月份中國社會消費品零售總額增長僅2.5%，鄭顯俊認為行業將迎來中秋、十一國慶、雙十一、雙十二及農曆年提前在年底開始的消費旺季，相信國家亦會對社會消費品零售的支持力店加大，企業將獲得實際的支持。

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