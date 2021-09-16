郝媛媛表示，當時透過楊金隆律師代表得悉丈夫被捕消息，其後離開住所兩天，期間沒有接過來自廉政公署的來電或聽取電話留言。控方盤問時質疑郝沒返回住所的原因是她清楚知道楊在涉案基金中存有利益關係，加上她自身亦有協助丈夫掩飾犯罪，郝均否認上述說法。她透露，當時自己並無法律代表，不知道如何是好，亦無法預計會發生甚麼事，因此出於本能留下幼子離開住所，讓自己有私人空間冷靜一下，直至找到法律代表。

此外，郝接受控方盤問時解釋，其後向廉政公署交出的電話全無社交媒體紀錄，是因為當時的法律代表只告訴她交出的電話要屬於自己，並沒其他額外要求，強調沒有刪除有關紀錄，該電話平時亦會用作聯絡，惟認為自己有權交出常用社交媒體以外的另一部電話。