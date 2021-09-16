恒生投資管理：恒指應近「見底」 A股睇好體育家電人工智能等
文章日期：2021年9月16日 16:05
港股近期表現疲弱，恒生投資管理公司董事兼投資總監薛永輝表示，多年以來恒指若屆市帳率大約1倍水平，通常是見底，以截至本月13日恒指市帳率1.11倍，帳面價值約23,800點計，相信恒指現離底部不遠。由於恒指科技股佔重大，他相信短期恒指表現仍波動，指數目標不便透露，但料下行空間有限，中港股市表現或要到明年才較佳。
他相信短線而言，A股表現會較港股佳，若貨幣政策鬆綁，對A股的利好影響較直接，而國內政策較向部分中小企傾斜，滬深300指數的股票或因而較受惠，中小企受政策風險亦較大公司小。港股較多金融及互聯網平台股票，前者欠增長，後者受打壓風險及估值較高，內地若減存款準備金，市場資金或會增加，而房住不炒的背景下，或會投資於股票，故A股會直接受惠，而港股資金雖可受惠內地資金互聯互通，但亦受外來資金進出影響，故內地政策之利好影響未必直接。
他表示，最近內地再受變種病毒疫情爆發影響，加上早前水災，採購經理人指數跌穿50，預示經濟正放緩，相信將來經濟仍受變種病毒疫情影響。然而內地政府就貨幣政策採取審慎態度，內地流動性氾濫情況不比美國利害，去年疫情之下更無下調存款準備金率，故內地現擁有不同政策選項，可應對萬一經濟復蘇不強或呈下滑風險，包括減存款準備金率，他相信繼今年7月下調一次該率後，今年餘下時間仍有機會再降率。
美國方面，他認為聯儲局官員就是否要收水評論的語氣偏鴿，收水「愈講愈遲」，相信即使落實，力度不會大。
投資策略方面，薛表示未來至少6至12個月，就中國股票，睇好體育用品、家電、人工智能、5G通訊等，睇淡傳統能源、電訊及互聯網服務平台、教育股。
就亞洲股票，睇好科技及智能製造、新能源、印度資訊科技、東南亞互聯網服務公司，以及採礦、金屬等綜合能源板塊。睇淡公用事業、電訊、大型互聯網服務公司等板塊。
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