大摩稱，中國的宏觀經濟與監管政策是兩大隱憂。宏觀經濟方面，最近該行把中國全年GDP增長預測降至8.2%，當中第三季GDP預測降至4.5%，反映疫情爆發阻礙私人消費與服務的增長，而昨日公布的8月份零售銷售數據尤其令人失望。

監管方面，近日針對網絡安全、數據私隱等一系列的監管將會影響企業的利潤率，並相信監管因素目前尚未完全反映在股價上，近日澳門賭股的情況正顯示，如何量化監管的影響極不明確，為了反映這些不明確因素，該行把企業估值調低。

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