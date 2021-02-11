大摩降恒指目標價至24400點
文章日期：2021年9月16日 15:25
摩根士丹利發表報告，把恒指的明年中目標價由原本的26900點劈至24400點；國指目標價由原本的9500點降至8750點；MSCI中國指數目標價由100點降至90點；滬深300指數目標價由5260點降至5100點。
大摩稱，中國的宏觀經濟與監管政策是兩大隱憂。宏觀經濟方面，最近該行把中國全年GDP增長預測降至8.2%，當中第三季GDP預測降至4.5%，反映疫情爆發阻礙私人消費與服務的增長，而昨日公布的8月份零售銷售數據尤其令人失望。
監管方面，近日針對網絡安全、數據私隱等一系列的監管將會影響企業的利潤率，並相信監管因素目前尚未完全反映在股價上，近日澳門賭股的情況正顯示，如何量化監管的影響極不明確，為了反映這些不明確因素，該行把企業估值調低。
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