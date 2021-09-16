羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然指，由於中港兩地仍未通關，本港零售及消費仍需依賴本地消費者，今年首7個月零售數據未如理想。他續指，相信兩地今年內或未能通關，該行預期今年香港零售總額將增長10%至3600億元，較早前預估全年升15%達至3760億元有所調低。

鄭煥然又稱，大部份商戶對今年下半年零售表現維持平穩估計，並放眼於明年銷售計劃。他估計，香港零售表現或需待2025年後，才有望回復至以往「黃金時期」水平。

按產品類別劃分，該行預期珠寶鐘錶等高消費產品今年零售額仍然「一枝獨秀」，全年料錄42%升幅，按年增長11.5個百分點；其次則為電子產品，預計全面增長39%，同比增加3.8個百分點。不過，超市等日常消費類別去年基數高，估計今年表現將較去年遜色，或將按年回落1.5個百分點。

對於政府消費券計劃，鄭煥然表示，相關計劃對市場氣氛的確有所帶動，惟大部份市民或只轉用電子支付日常消費，相信消費券只會局部刺激額外零售支出，無法「額外增加」高價值商品消費。該行預期，消費券計劃帶來的消費力僅有約50%會落入全年零售銷售總額。

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