恒指今早高開8點後，僅曾升12點，其後向下最多跌跌508點，低見24525.2點，是2020年11月2日24232.66點後最低。恒指半日跌494點或1.97%，高低波幅520點，報24538點，成交金額819億元；國指跌189點或2.12%，報8746點。恒生科技指數收報6191點，跌1.69%。