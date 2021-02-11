恒指半日跌494點 創近10個月低 內房、物管、科技、醫藥醫療股破底
文章日期：2021年9月16日 12:16
恒指今早高開8點後，僅曾升12點，其後向下最多跌跌508點，低見24525.2點，是2020年11月2日24232.66點後最低。恒指半日跌494點或1.97%，高低波幅520點，報24538點，成交金額819億元；國指跌189點或2.12%，報8746點。恒生科技指數收報6191點，跌1.69%。
藍籌跌勢全面，僅4隻升，多達55隻下跌，1隻無升跌。百威（1876）升2.4%，收報18.78元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）升1.4%，收報39.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；碧桂園（2007）跌7.65%，收報6.64元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌2.47%，收報150.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低47點。
恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報131.2元，升1.86%；跌幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見21.8元，收報21.85元，跌14.15%。
彭博社：Oppo正裁員約20%。手機設備向下，丘鈦（1478）收報11.74元，跌4.08%；舜宇（2382）收報219.6元，跌3.17%；高偉電子（1415）收報5.06元，跌8.99%；比亞迪電子（0285）見52周低30.35元，收報30.5元，跌2.56%；信利國際（0732）收報2.38元，跌6.67%；富智康（2038）收報1.11元，跌3.48%。
工信部：要求加強車聯網網絡安全和數據安全工作。理想汽車（2015）收報114.6元，跌0.35%；小鵬汽車（9868）收報145元，跌1.76%。其他車股方面，吉利（0175）收報25.05元，跌5.11%；比亞迪（1211）收報251.4元，跌2.71%；長城汽車（2333）收報30.05元，跌7.54%。
恒大地產集團：所有存續的公司債券停牌1個交易日。恒大（3333）見52周低2.52元，收報2.57元，跌8.54%；恒大物業（6666）收報3.99元，跌6.12%；恒大汽車（0708）見52周低3.24元，收報3.31元，跌16.83%。多隻內房股亦破底。
中國擎天軟件（1297）：與海康威視簽訂合作協議。收報1.08元，升11.34%。
艾德韋宣（9919）創直播電商3個月，GMV逾2.4億元人幣。收報1.68元，升0.6%。
長和（0001）旗下和記港口與沙特組合資公司，營運稅國際陸港及物流區。收報53.45元，跌1.57%。
龍皇集團（8493）：黃永幟辭任董事。收報0.145元，無升跌。
破頂股表現
環保股破頂，包括，中國水務（0855）創52周高，見8.72元，收報8.37元，跌2.11%；光大水務（1857）創52周高，見1.98元，收報1.82元，跌5.21%；齊合環保（0976）創52周高，見1.58元，收報1.53元，升14.18%。
其他破頂股包括，理文化工（0746）創上市新高，見12.26元，收報10.8元，跌10.3%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.97元，收報1.85元，升5.71%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.34元，收報0.285元，跌9.52%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.46元，收報4.24元，跌0.47%；中信資源（1205）創52周高，見0.73元，收報0.65元，跌8.45%。
破底股方面
物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.33元，收報2.39元，跌4.02%；保利物業（6049）創上市新低，見40.55元，收報40.55元，跌8.26%；時代鄰里（9928）創上市新低，見3.76元，收報3.78元，跌4.3%；合景悠活（3913）創上市新低，見5元，收報5.03元，跌5.98%；金科服務（9666）創上市新低，見37.45元，收報37.6元，跌10.26%；建業新生活（9983）創上市新低，見4.93元，收報4.95元，跌7.82%。
內房股破底，包括，美的置業（3990）創上市新低，見13.08元，收報13.08元，跌4.94%；花樣年（1777）創上市新低，見0.54元，收報0.54元，跌8.47%；華南城（1668）創上市新低，見0.66元，收報0.67元，跌4.29%；融信中國（3301）創上市新低，見3.68元，收報3.7元，跌3.14%；合景泰富（1813）見52周低6.05元，收報6.14元，跌14.13%；恒大（3333）見52周低2.52元，收報2.57元，跌8.54%；萬科（2202）見52周低18.52元，收報18.7元，跌3.41%；融創（1918）見52周低13.5元，收報13.72元，跌11.25%；禹洲（1628）見52周低1.13元，收報1.13元，跌6.61%；招商局置地（0978）見52周低0.91元，收報0.92元，跌3.16%；佳兆業（1638）見52周低1.95元，收報1.98元，跌7.91%；龍光地產（3380）見52周低7.24元，收報7.24元，跌8.93%；世茂集團（0813）見52周低13.46元，收報13.46元，跌11.8%。
科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見150元，收報150.2元，跌2.47%；網上車市（1490）創上市新低，見0.445元，收報0.46元，跌4.17%；易居企業（2048）創上市新低，見1.33元，收報1.36元，跌5.56%；明源雲（0909）創上市新低，見21.8元，收報21.85元，跌14.15%；聯易融（9959）創上市新低，見8.87元，收報8.9元，跌6.12%。
醫藥醫療股破底，包括，復宏漢霖（2696）創上市新低，見25元，收報25.15元，跌4.01%；泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.085元，收報0.089元，升2.3%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見22.1元，收報22.1元，跌4.74%；康聖環球（9960）創上市新低，見6.04元，收報6.05元，跌5.47%；時代天使（6699）創上市新低，見317元，收報326元，跌3.78%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見7.82元，收報7.82元，跌8.64%。
其他破底股包括，奧園健康（3662）創上市新低，見3.73元，收報3.74元，跌6.97%；美高梅中國（2282）創上市新低，見5.4元，收報5.9元，升2.43%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.7元，收報0.7元，跌10.26%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.77元，收報1.8元，跌5.26%；滔搏（6110）見52周低8.72元，收報8.87元，跌3.9%。
異動股
上升異動股，包括，齊合環保（0976）創52周高，見1.58元，收報1.53元，升14.18%；中國擎天軟件（1297）收報1.08元，升11.34%；中國環保科技（0646）收報0.017元，升6.25%；愛康醫療（1789）收報10.1元，升5.87%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.97元，收報1.85元，升5.71%；冠軍科技集團（0092）收報0.102元，升5.15%；永達汽車（3669）收報11.84元，升4.59%；東曜藥業（1875）收報4.3元，升4.37%；看通集團（1059）收報0.51元，升4.08%。
下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）見52周低3.24元，收報3.31元，跌16.83%；明源雲（0909）創上市新低，見21.8元，收報21.85元，跌14.15%；合景泰富（1813）見52周低6.05元，收報6.14元，跌14.13%；首創鉅大（1329）收報1元，跌13.04%；富力（2777）見52周低4.84元，收報4.85元，跌12.77%；綠城中國（3900）收報9.97元，跌12.7%；世茂集團（0813）見52周低13.46元，收報13.46元，跌11.8%；歐化（1711）收報0.3元，跌11.76%；遠大住工（2163）見52周低8.3元，收報8.3元，跌11.51%。
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