港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 見逾11年低
文章日期：2021年9月16日 11:16
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌0.11點子至0.06232%，是2010年1月20日後最低，當日報0.06%。對上一次連跌3日是2021年8月23日，當日拆息報0.06911%。
港元現報7.7824元貶值5點子，曾貶值最多10點子，報7.7829元，亦曾升值最多13點子，報7.7806元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.25點子至0.03396%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.03732%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.04661%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.01點子至0.14066%；6個月期HIBOR無升跌報0.23732%；12個月期HIBOR跌0.08點子至0.33339%。
美元指數現報92.475貶值0.073點或0.08%。
美元1個月期LIBOR報0.08463%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0223%，連續3日收窄，利差是2021年8月27日後最低，當日差距為-0.0226%。
對上一次連續3日收窄，是2021年8月25日，當日利差報-0.0223%。