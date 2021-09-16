復牌後債券交易方式發生改變，第一「15恒大03」、「19恒大01」、「19恒大02」的交易方式自復牌之日起調整為僅採取報價、詢價和協議交易方式，並由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供逐筆金額結算。

第二，「20恒大01」、「20恒大02」、「20恒大03」、「20恒大04」、「20恒大05」和「21恒大01」的交易方式自復牌之日起調整為僅採取協議大宗交易方式，並維持原有淨價計價方式。

公告指，於昨日收到中誠信國際信用評級，將公司主體信用等級由 AA 下調至 A，將「15 恒大 03」、「19 恒大 01」、「19恒大 02」、「20 恒大 01」、「20 恒大 02」、「20 恒大 03」、「20 恒大 04」、「20 恒大 05」、「21 恒大 01」債項信用等級由 AA 下調至 A，並將主體和上述債項信用等級繼續列入可能降級的觀察名單。

恒大（3333）曾跌最多7.83%，9月14日後最大跌幅，現報2.6元，跌7.47%。恒大汽車（0708）曾跌最多14.57%，是2021年9月14日後最大跌幅，現報3.46元，跌13.07%。

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