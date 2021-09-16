恒指高開8點 科指升0.09%
文章日期：2021年9月16日 09:33
恒指今早高開8點或0.04%，報25042點，成交金額37億元；國指今早高開7點或0.09%，報8944點。恒生科技指數開市報6303點，升0.09%。
藍籌31隻升，19隻下跌，10隻無升跌。中石化（0386）升3.09%，報4元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升1.25%，報40.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻20點；中海外（0688）跌2.3%，報17元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.46%，報446.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。
恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）開市報227.2元，升0.53%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）開市報35.55元，跌0.97%。
中國擎天軟件（1297）：與海康威視簽訂合作協議。開市報1.05元，升8.25%。
艾德韋宣（9919）創直播電商3個月，GMV逾2.4億元人幣。無成交，報1.67元。
長和（0001）旗下和記港口與沙特組合資公司，營運稅國際陸港及物流區。開市報54元，跌0.55%。
龍皇集團（8493）：黃永幟辭任董事。無成交，報0.145元。
標普將恒大（3333）評級下調至「CC」，展望仍為負面。恒大開市報2.81元，無升跌；恒大物業（6666）開市報4.34元，升2.12%；恒騰（0136）開市報2.68元，升1.52%；恒大汽車（0708）開市報4.1元，升3.02%。