港股ADR升16點 夜期高水6點 美期微升 南水假期前休市 北水明休
文章日期：2021年9月16日 08:39
美股向上，港股ADR升16點或0.07%，報25049點，即月恒指夜期升1點，高水6點，報25039點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.08%，折合報453.02元；阿里巴巴（9988）0.3跌%，折合報153.54元；美團（3690）升0.39%，折合報234.92元；匯控（0005）跌0.07%，折合報40.07元；建行（0939）跌0.06%，折合報5.68元。
道期現升0.014%；標期現升0.03%；納期現升0.008%。日股現升0.12%，韓股現跌0.05%，澳股現升0.45%。
中秋節前，滬港通及深港通南向開始休市，下周四重啟，北向亦將於明日起休市，至下周四重啟。
今日焦點股份可留意：
中國擎天軟件（1297）：與海康威視簽訂合作協議。
艾德韋宣（9919）創直播電商3個月，GMV逾2.4億元人幣。
長和（0001）旗下和記港口與沙特組合資公司，營運稅國際陸港及物流區。
龍皇集團（8493）：黃永幟辭任董事。
標普將恒大評級下調至「CC」，展望仍為負面。
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