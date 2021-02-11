個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.08%，折合報453.02元；阿里巴巴（9988）0.3跌%，折合報153.54元；美團（3690）升0.39%，折合報234.92元；匯控（0005）跌0.07%，折合報40.07元；建行（0939）跌0.06%，折合報5.68元。

道期現升0.014%；標期現升0.03%；納期現升0.008%。日股現升0.12%，韓股現跌0.05%，澳股現升0.45%。

中秋節前，滬港通及深港通南向開始休市，下周四重啟，北向亦將於明日起休市，至下周四重啟。

今日焦點股份可留意：

中國擎天軟件（1297）：與海康威視簽訂合作協議。

艾德韋宣（9919）創直播電商3個月，GMV逾2.4億元人幣。

長和（0001）旗下和記港口與沙特組合資公司，營運稅國際陸港及物流區。

龍皇集團（8493）：黃永幟辭任董事。

標普將恒大評級下調至「CC」，展望仍為負面。

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