道指升236點 標指、納指見逾兩周最大升幅
文章日期：2021年9月16日 08:15
颶風艾達影響下，墨西哥灣原油產能仍有近三分之一關閉，美國原油庫存見2019年9月以來最低水平，推動紐約期油升至六周高位，能源股帶領美股見至少兩周最大升幅，標指曾升最多0.99%，是8月23日後最大升幅；納指曾升最多0.91%，是8月30日後最大升幅。其他數據表現方面，颶風影響，美國8月製造業產出增幅低於預期；9月紐約聯儲製造業指數意外上升，銷售價格指標創歷史最高水平。
道瓊斯工業平均指數收漲236點，升幅0.69%，報34814點。標普500指數收漲37點，升幅0.85%，報4480點。納斯達克綜合指數收漲123點，或0.83%，報15161點。
微軟升1.68%，報304.82美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻33點，而高盛跌0.43%，報401.95元，拖低道指11點。
科技股方面，蘋果收市報149.03元，升0.61%，谷歌母公司Alphabet收市報2888.59元，升1.32%，亞馬遜收市報3475.79元，升0.74%，Facebook收市報373.92元，跌0.69%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.8%，報463點。德國DAX指數收跌0.69%，報15616點；法國CAC 40指數跌1.05%，報6583點；英國富時100指數收跌0.25%，報7016點。