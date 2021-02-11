颶風艾達影響下，墨西哥灣原油產能仍有近三分之一關閉，美國原油庫存見2019年9月以來最低水平，推動紐約期油升至六周高位，能源股帶領美股見至少兩周最大升幅，標指曾升最多0.99%，是8月23日後最大升幅；納指曾升最多0.91%，是8月30日後最大升幅。其他數據表現方面，颶風影響，美國8月製造業產出增幅低於預期；9月紐約聯儲製造業指數意外上升，銷售價格指標創歷史最高水平。