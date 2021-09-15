他表示，隨著進入和流出中國市場的雙向資本流繼續增加，預計南向通可投資的債券類別和額度日後將逐漸擴大。渣打在內地和香港的團隊已為南向通的開通做好準備。

匯豐資本市場業務大中華區業務主管陳紹宗表示，該行歡迎南向通的推出，南向通將有助推進香港的一級和二級債劵市場發展。離岸債券對尋求多元化投資組合的内地投資者甚具吸引力，因此預料隨著市場不斷發展，會吸引更多世界各地的債券發行人於香港發債。

中銀香港總裁孫煜亦表示，該行已為南向通準備就緒，債券庫存能充分滿足投資者在品種、期限、幣種等方面的多元化需求，待交易正式開通時將實現產品、服務全覆蓋。

香港銀行公會主席林慧虹表示，債券通對於內地債券市場開放和發展，已擔當重要角色。內地債券市場作為全球第二大債市，自債券通北向於2017年成功推出後，獲得國際投資者踴躍參與。 南向通是內地投者資進行資產配置多元化的重要平台，而香港一直積極推動內地與國際資本市場的互聯互通。在內地資本市場開放的進程中，銀行業界會繼續與相關持分者合作，在拓展新產品和技術創新方面，擴大香港債券市場的深度和廣度。