債券南向通設額度 金管局：初期足夠 會動態調整
文章日期：2021年9月15日 19:22
債券通南向交易將於9月24日開通，相對沒有限額的北向通，南向通則有跨境資金淨流出不超過200億元 （人民幣，下同），每年不超過5000億元的限制。金管局副總裁劉應彬表示，南向通涉及資金流出內地，所以需以較穩妥的做法，如股票通也設有額度。
他表示，北向通上月每日平均成交約200億元計算，認為目前額度在初期足夠，市場參與者也需要熟習，監管當局會就額度使用，作動態調整。
債券通南向有兩項結算途徑，包括通過內地中債登和上交所連接香港金管局債務工具中央結算系統（CMU），不過因系統未能準備，開通初期只能用於人民幣和港元債券，金管局主管（支付系統運作）陳達強表示，現時CMU交易可做到貨銀兩訖（DVP），未來經CMU交易，也有涵蓋外幣債券。另一途徑，經QDII沿用的通過試點託管銀行連接，開通當日即可交易任何貨幣債券。
中港兩周內接連宣布理財通和南向債券通，問及是否因為有適當時機，劉應彬表示其實與內地監管機構商談已久，措施也符合內地開放資本市場的政策，在措施細節、參與者已有準備、市場條件成熟，所以現時推出政策。
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