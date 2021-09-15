財經花生｜分析師唱好虛幣都要拉？主因疑受國策影響
文章日期：2021年9月15日 18:54
虛擬貨幣價格起起跌跌，龍頭大哥比特幣（Bitcoin）今年中飆逾6萬美元後，又直插至3萬美元，唔少湊熱鬧嘅散戶都損手。上海證券研究所所長助理、首席市場分析師蔡鈞毅日前疑似因為係直播時宣傳虛擬貨幣，而被警方帶走調查；同時已被公司免職，更遭董事長何偉痛批係「老鼠屎」。
有傳上海證券內部針對蔡鈞毅事件召開一場通報會，講話文件被掛上公司內聯網以儆效尤。文件透露，由於蔡鈞毅對虛擬貨幣嘅宣傳造勢，搞到有投資人對虛擬幣進行投資，結果出現大幅虧損。據說因為咁樣，上海證券一班人係樓下拉起白色嘅橫幅，上面用黑字寫著「上海證券，還我血汗錢」幾個大字。
比起間接搞到散戶損手，市場更傾向相信，今次蔡鈞毅事件係因為佢「頂風作案」所致，以懲治政府高壓態勢下的雜音。事實上，中央對於虛擬貨幣嘅態度愈企愈硬，亦曾經就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行同支付機構；聞風而動嘅券商分析師至此以後，都冇再發表有關虛擬貨幣嘅研報，避嫌呀嘛！
文：小明
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