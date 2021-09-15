和記港口與沙特組合資公司 營運稅國際陸港及物流區
文章日期：2021年9月15日 18:31
長和（0001）旗下和記港口，落實與沙特阿拉伯薩勒曼國王能源園區(King Salman Energy Park，SPARK)，組建合資公司，管理及營運位於SPARK能源工業城內的保稅國際陸港及物流區域，涉及三平方公里並供進入環球市場設計的國際陸港。這個未來的合作項目能捕捉到中東及以外地區對能源產品有關的物流服務日益增長的需求，以及為鄰近的工業城市提供服務。
SPARK是位於沙特阿拉伯東部省份的可持續全球性能源樞紐。佔地逾50平方公里，為能源界的製造業、服務中心及物流樞紐，亦是『沙特2030願景』的一個重要組成部份。SPARK的主席Mohammed Y. Al-Qahtani總結，雙方共同攜手邁出這一步，為SPARK的投資者進入本地及環球市場帶來便利。此外，物流中心亦將會為東部地區及其工業城市服務。同時更有助他們履行對世界及對提升沙特國內總產值的承諾，為當地製造業提供所需的基建設施。SPARK的總裁及首席執行官Saif Al Qahtani稱，雙方合作奠定了SPARK在不斷發展中的一個重要里程碑，他們非常高興與和記港口合作，幫助他們的投資者與世界接軌，提高營運效率，節省運輸的時間和成本
和記港口集團董事總經理葉承智亦表示，沙特是一個非常重要的市場，他們非常高興能夠參與這個雄心萬丈並能革新行業面貌的大型項目。作為全球領先港口網絡的一員，他們會利用我們在行業上的專業知識，為SPARK的租戶創造價值及競爭力。
SPARK的第一階段分為五個區域，包括：物流區域、工業區域、商業區域、數碼中心，以及住宅及商業活動區。這個佔地3平方公里的國際陸港和物流區域將會包含倉庫和儲存設施、保稅區域，以及在地清關區域。
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