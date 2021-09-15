SPARK是位於沙特阿拉伯東部省份的可持續全球性能源樞紐。佔地逾50平方公里，為能源界的製造業、服務中心及物流樞紐，亦是『沙特2030願景』的一個重要組成部份。SPARK的主席Mohammed Y. Al-Qahtani總結，雙方共同攜手邁出這一步，為SPARK的投資者進入本地及環球市場帶來便利。此外，物流中心亦將會為東部地區及其工業城市服務。同時更有助他們履行對世界及對提升沙特國內總產值的承諾，為當地製造業提供所需的基建設施。SPARK的總裁及首席執行官Saif Al Qahtani稱，雙方合作奠定了SPARK在不斷發展中的一個重要里程碑，他們非常高興與和記港口合作，幫助他們的投資者與世界接軌，提高營運效率，節省運輸的時間和成本

和記港口集團董事總經理葉承智亦表示，沙特是一個非常重要的市場，他們非常高興能夠參與這個雄心萬丈並能革新行業面貌的大型項目。作為全球領先港口網絡的一員，他們會利用我們在行業上的專業知識，為SPARK的租戶創造價值及競爭力。

SPARK的第一階段分為五個區域，包括：物流區域、工業區域、商業區域、數碼中心，以及住宅及商業活動區。這個佔地3平方公里的國際陸港和物流區域將會包含倉庫和儲存設施、保稅區域，以及在地清關區域。

其他報道

WeLab Bank伙九巴推乘車優惠 客戶憑卡搭50多條線每程減2蚊

法貿行預計恒大系統性風險應可避免 日後或須折價售資產

龍皇：黃永幟辭任董事

債券通南向下周五啟動 每日額度200億人幣

標普將恒大評級下調至「CC」 展望仍為負面

科技、賭股受壓 恒指跌469點 金沙跌32% 北水轉流出7億

Zara母企印地紡銷售回復疫情前最高水平

終極大獎得主曝光 35歲廚師成凱滙單位業主 將作自住用途

友邦：本地市場仍大 續發掘健康需求

滬指兩連跌 創板指險守3200點

運房局：上半年港鐵、巴士等QR Code支付使用率最高僅0.5%