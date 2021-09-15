由於無法動用儲備資金，阿富汗面臨流動性危機，可能導致銀行關門。美國及其西方盟國希望看到塔利班解決阿富汗的人權問題，特別是婦女和女童的人權問題，並確保恐怖組織不會在阿富汗蓬勃發展，然後才與其進行重大接觸。中國和阿富汗其他鄰國則更傾向於與塔利班接觸，以防止人道主義危機越過邊境。

中國外交部發言人趙立堅表示：「這些資產屬於阿富汗人民，美國不應無禮凍結」。他又指，美國應該放棄施壓制裁的做法，不要再為阿富汗經濟民生與和平重建製造障礙。

此前，塔利班的代理中央銀行行長穆罕默德·伊德裡斯表示，阿富汗的銀行是安全且狀況良好，要求阿富汗人「以正常和常規的方式調整他們的經營，完全放心地開展業務」。然而，自上個月銀行恢復運營以來，央行下令銀行將每位客戶每周取款限制在200美元，即2萬阿富汗尼，有關命令惹來包括公司客戶在內的當地儲戶不滿，並表示提取限額不足以支付員工或滿足支出。

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