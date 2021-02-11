WeLab Bank行政總裁李家達表示，就每程扣減2元優惠，每名WeLab Debit Card用戶每月可享有的扣減上限為120元。

該行亦會在九巴車廂內推出手機遊戲，乘客掃描椅背二維碼，即可參加，有機會贏取高達2,000元開戶獎賞與及可參與PlayStation 5大抽獎。該行現有客戶玩遊戲每次過關，每程可額外獲2元回贈，配合程程減2元優惠，即每程合共減4元，多玩多賞。

另外，該行由本月19日起連續三個星期日，請全港市民無限次免費乘搭指定巴士線，包括本月19日「1A」路線、本月26日「108」路線、10月3日「96R」路線。

李家達指，透過今次與九巴合作，該行將擴闊接觸乘客的渠道，有助該行更了解客戶消費模式，也讓更多乘客認識該行。他又稱，合作有助該行拓展生態圈，未來為客戶帶來更全面和更個人化的智慧銀行體驗。他未有透露該行就今次合作涉及的開支。

其他報道

【有片：埋身擊】美股走勢偏軟 納指支持位為15150點

法貿行預計恒大系統性風險應可避免 日後或須折價售資產

龍皇：黃永幟辭任董事

債券通南向下周五啟動 每日額度200億人幣

標普將恒大評級下調至「CC」 展望仍為負面

科技、賭股受壓 恒指跌469點 金沙跌32% 北水轉流出7億

Zara母企印地紡銷售回復疫情前最高水平

終極大獎得主曝光 35歲廚師成凱滙單位業主 將作自住用途

友邦：本地市場仍大 續發掘健康需求

滬指兩連跌 創板指險守3200點

運房局：上半年港鐵、巴士等QR Code支付使用率最高僅0.5%