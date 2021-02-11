WeLab Bank伙九巴推乘車優惠 客戶憑卡搭50多條線每程減2蚊
文章日期：2021年9月15日 17:55
虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）伙九巴推出巴士乘車優惠。即日起至今年底以WeLab Debit Card乘搭設電子支付系統「e度嘟」的九巴路線，每程減2元，適用路線50多條。九巴指，有近1500輛巴士已裝「e度嘟」，料年底全部巴士完成裝設。
WeLab Bank行政總裁李家達表示，就每程扣減2元優惠，每名WeLab Debit Card用戶每月可享有的扣減上限為120元。
該行亦會在九巴車廂內推出手機遊戲，乘客掃描椅背二維碼，即可參加，有機會贏取高達2,000元開戶獎賞與及可參與PlayStation 5大抽獎。該行現有客戶玩遊戲每次過關，每程可額外獲2元回贈，配合程程減2元優惠，即每程合共減4元，多玩多賞。
另外，該行由本月19日起連續三個星期日，請全港市民無限次免費乘搭指定巴士線，包括本月19日「1A」路線、本月26日「108」路線、10月3日「96R」路線。
李家達指，透過今次與九巴合作，該行將擴闊接觸乘客的渠道，有助該行更了解客戶消費模式，也讓更多乘客認識該行。他又稱，合作有助該行拓展生態圈，未來為客戶帶來更全面和更個人化的智慧銀行體驗。他未有透露該行就今次合作涉及的開支。
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