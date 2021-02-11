南向通是指內地機構投資者通過內地與香港基礎服務機構連接，投資於香港債券市場的機制安排。人行指，此制度有利於內地機構投資者擁有更多的投資渠道，有利於穩步推動中國金融市場雙向開放，有利於支持香港提升競爭優勢，鞏固國際金融中心地位，保持長期繁榮穩定。

南向通遵循內地與香港債券市場相關法律法規，遵守現行香港債券市場政策框架，不改變內地機構投資者走出去投資香港及全球債券市場的政策安排。南向通具體規則另行制定。

內地與香港債券市場監管機構各自採取所有必要措施，確保雙方以保障投資者合法權益為目的，在南向通下建立有效機制，及時處理違法違規行為。

人行表示，內地投資者暫定為中國人民銀行2020年度公開市場業務一級交易商中的41家銀行類金融機構（不含非銀行類金融機構與農村金融機構）。合格境內機構投資者（QDII）和人民幣合格境內機構投資者（RQDII）也可以通過南向通開展境外債券投資。交易對手方暫定為香港金融管理局指定的南向通做市商。

南向通通過在交易、托管、結算、匯兌等各個環節的設計，實現資金閉環管理，并通過交易托管數據報告等方式，強化穿透式監管與監測。

額度管理方面，南向通跨境資金凈流出額上限不超過年度總額度和每日額度。目前，南向通年度總額度為5000億元等值人民幣，每日額度為200億元等值人民幣。中國人民銀行根據跨境資金流動形勢，對南向通年度總額度和每日額度進行調整。

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