科技股、賭股受壓，加上今早內地公布的數據全遜預期，恒指今早低開192點，午後跌幅擴大至511點，收市跌469點或1.84%，重返25000點之上，收報25033點，進一步遠離20天線(25703.48點)，全日高低波幅421點，成交金額1570億元，較上日增加11.44%；國指跌145點或1.6%，報8936點。恒生科技指數收報6298點，跌3.14%，亦跌穿20天線(6499.48點)。