科技、賭股受壓 恒指跌469點 金沙跌32% 北水轉流出7億
文章日期：2021年9月15日 16:31
科技股、賭股受壓，加上今早內地公布的數據全遜預期，恒指今早低開192點，午後跌幅擴大至511點，收市跌469點或1.84%，重返25000點之上，收報25033點，進一步遠離20天線(25703.48點)，全日高低波幅421點，成交金額1570億元，較上日增加11.44%；國指跌145點或1.6%，報8936點。恒生科技指數收報6298點，跌3.14%，亦跌穿20天線(6499.48點)。
藍籌14隻升，40隻下跌，6隻無升跌。李寧（2331）升3.59%，收報102.5元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點；金沙中國（1928）跌32.51%，收報16.84元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌4.49%，收報234元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低91點。
恒生科技指數成份股1隻升，28隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報226.8元，升0.35%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報25.45元，跌7.62%。
北水南下合計淨流出7.7億元，終止單日流入，南水北上合計淨流入21.4億元人民幣，終止連續2日流出。
午後消息股表現
彭博社：住建部通知銀行，恒大（3333）暫停支付本月20號到期貸款利息。國統局回應恒大事件：對整個行業發展影響還需要觀察。恒大見52周低2.79元，收報2.81元，跌5.39%；恒大物業（6666）創上市新低，見3.93元，收報4.25元，升5.46%；恒大汽車（0708）見52周低3.52元，收報3.98元，升2.58%；恒騰（0136）收報2.64元，跌4%。
小米（1810）今晚8時發布小米11T系列，海報顯示新手機螢幕無鏡頭開孔。收報23.2元，跌0.22%。
今早及隔晚消息股表現
澳門加強監管，濠賭股重挫。金沙中國（1928）曾跌最多32.67%，創上市以來最大跌幅，今日低見16.8元，是2011年10月4日14.9元後最低，收市以近全日低位收，收報16.84元，跌32.51%，連跌5日，累計跌10.11元，對上一次連跌5日是2021年7月12日。
其他賭股方面，新濠國際發展（0200）見52周低9.08元，收報9.17元，跌20.12%；美高梅中國（2282）創上市新低，見5.73元，收報5.76元，跌26.81%；澳博控股（0880）見52周低5.25元，收報5.35元，跌24.01%；永利澳門（1128）創上市新低，見5.98元，收報6.4元，跌28.97%；銀河娛樂（0027）見52周低39.1元，收報39.15元，跌20.02%。
蘋果發布iPhone 13系列。瑞聲（2018）收報40.1元，跌1.11%；舜宇（2382）收報226.8元，升0.35%。
百勝中國（9987）第三季經調整經營利潤料跌50%至60%。收報456元，跌4.52%。
南早︰網易（9999）削遊戲項目規模。收報128.8元，跌3.74%。
卓悅（0653）與華潤資管訂合作框架協議，拓產業創新。收報0.169元，無升跌。
黛麗斯國際（0333）全年扭虧賺280萬，不派末期息。收報0.59元，跌1.67%。
騰訊（0700）今回購22萬股，涉資1.04億。收報453.4元，跌4.1%。
華潤置地（1109）8月合同銷售金額按年減25%。收報28.45元，跌2.9%。
破頂股表現
破頂股包括，波司登（3998）創上市新高，見6.93元，收報6.69元，升1.67%；理文化工（0746）創上市新高，見12.06元，收報12.04元，升19.44%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.76元，無升跌；中國水務（0855）創52周高，見8.72元，收報8.55元，升6.34%；光大水務（1857）創52周高，見1.95元，收報1.92元，升3.78%；揚科集團（1460）創52周高，見0.9元，收報0.83元，跌5.68%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.76元，收報1.75元，升8.7%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.33元，收報0.315元，升3.28%；中信資源（1205）創52周高，見0.73元，收報0.71元，升18.33%；齊合環保（0976）創52周高，見1.34元，收報1.34元，升22.94%；名仕快相（8483）創52周高，見0.13元，收報0.126元，升5%。
破底股方面
內房、物管股破底，包括，恒大物業（6666）創上市新低，見3.93元，收報4.25元，升5.46%；時代鄰里（9928）創上市新低，見3.9元，收報3.95元，跌2.71%；領悅服務（2165）創上市新低，見4.09元，收報4.19元，升1.7%；融信中國（3301）創上市新低，見3.76元，收報3.82元，跌5.91%；恒大（3333）見52周低2.79元，收報2.81元，跌5.39%；融創（1918）見52周低15.2元，收報15.46元，跌5.15%；禹洲（1628）見52周低1.2元，收報1.21元，跌6.2%；招商局置地（0978）見52周低0.93元，收報0.95元，跌2.06%；龍光地產（3380）見52周低7.77元，收報7.95元，跌3.52%；雅居樂（3383）見52周低6.82元，收報6.85元，跌6.04%；時代中國（1233）見52周低6.35元，收報6.4元，跌4.62%；富力（2777）見52周低5.56元，收報5.56元，跌4.79%；花樣年（1777）見52周低0.58元，收報0.59元，跌4.84%。
濠賭股破底，包括，美高梅中國（2282）創上市新低，見5.73元，收報5.76元，跌26.81%；永利澳門（1128）創上市新低，見5.98元，收報6.4元，跌28.97%。
醫藥醫療股破底，包括，復宏漢霖（2696）創上市新低，見25.4元，收報26.2元，跌2.96%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見22.8元，收報23.2元，跌6.83%；康聖環球（9960）創上市新低，見6.35元，收報6.4元，跌3.03%；時代天使（6699）創上市新低，見338.8元，收報338.8元，跌6.46%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見8.56元，收報8.56元，跌13.45%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見15.28元，收報15.4元，跌6.1%。
科技股破底，包括，飛思達科技（1782）創上市新低，見0.37元，收報0.4元，跌4.76%；網上車市（1490）創上市新低，見0.475元，收報0.48元，跌15.79%；易居企業（2048）創上市新低，見1.4元，收報1.44元，跌3.36%；稻草熊（2125）創上市新低，見3.57元，收報3.7元，跌2.37%。
破底股包括，盈大地產（0432）創上市新低，見0.62元，收報0.64元，無升跌；朝雲集團（6601）創上市新低，見4.05元，收報4.08元，跌1.92%；比亞迪電子（0285）見52周低31.2元，收報31.3元，跌5.86%。
異動股
上升異動股，包括，海亮國際（2336）收報0.198元，升23.75%；齊合環保（0976）創52周高，見1.34元，收報1.34元，升22.94%；理文化工（0746）創上市新高，見12.06元，收報12.04元，升19.44%；中信資源（1205）創52周高，見0.73元，收報0.71元，升18.33%；冠均國際（1629）收報1.07元，升9.18%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.76元，收報1.75元，升8.7%；聯眾（6899）收報0.48元，升7.87%；方正控股（0418）收報0.9元，升7.14%；中港照相（1123）收報0.16元，升6.67%。
下跌異動股，包括，永利澳門（1128）創上市新低，見5.98元，收報6.4元，跌28.97%；美高梅中國（2282）創上市新低，見5.73元，收報5.76元，跌26.81%；澳博控股（0880）見52周低5.25元，收報5.35元，跌24.01%；新濠國際發展（0200）見52周低9.08元，收報9.17元，跌20.12%；春立醫療（1858）收報18.26元，跌17%；網上車市（1490）創上市新低，見0.475元，收報0.48元，跌15.79%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見8.56元，收報8.56元，跌13.45%。
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