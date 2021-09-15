李先生指：「當日收到通知竟然抽中我的時候，真的很興奮、很開心，完全沒有想過會贏到這個終極大獎。今年初疫情反覆，許多食肆受到很大影響，為了社會經濟儘快復甦，我想不如早些接種疫苗，所以4月底我已完成接種第二劑新冠疫苗。其實，身邊不少親友已接種疫苗，我相信這是保護自己及家人最好的方法，今次中獎更是一個驚喜，我會繼續鼓勵親友考慮接種疫苗，為將來生活回復常態、去旅行作好準備」。

另外，20位二獎得獎者亦獲安排陸續於參加資格獲得核實後領取價值10萬元的信用卡免找數簽賬額。得獎者分別為13名男性及7名女性，年齡介乎19至69歲，擁有不同背景及職業，包括家庭傭工、美甲師、司機、醫療服務行業工作者及甜品師傅，而最年輕的得獎者是一名在港留學的法籍學生，亦有兩名退休人士成功得獎。

第二輪抽獎由即日起至2021年9月30日接受登記。黃廷方慈善基金將捐出20份每份價值20萬元的獎學金，送予12歲或以上及18歲以下已接種疫苗的香港居民。此外，若於今年9月30日或之前，全港有500萬人或以上已接種至少一劑新冠疫苗，黃廷方慈善基金與華人置業集團將送出另一個凱滙一房住宅單位作終極大獎予18歲或以上並已接種疫苗的香港永久居民，該單位樓面面積約468平方呎，價值約1200萬元。