友邦：本地市場仍大 續發掘健康需求
文章日期：2021年9月15日 15:33
「來港易」計劃今日開始，每日配額內的非香港居民來港可免隔離，友邦（1299）香港及澳門首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭表示，內地客未能來港，對業務有一定挑戰，「來港易」顯示陸續開關，因此對此看法正面。不過上半年本地業務的新業務價值按年上升16%，顯示本地客戶仍是有待發掘的大市場。該行及後的策略會繼續尋找本地客群的健康保障需求，例如年青客戶，他們在自願醫保和健康管理應用程度佔比相當大。
友邦7月初開始與東亞銀行（0023）的銀行保險分銷合作，並在本月初完成收購東亞人壽。友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭表示，本地客群還有很多可發掘的市場，新的銀保渠道可增加客戶接觸該行的選擇。
友邦推出新的策略推廣，從健康管理、健康保障和重拾健康三方面，提供健康服務。謝佩蘭表示，希望將該行過去各項健康服務和配套融入三個主題，讓客戶容易了解甚麼時候可用甚麼的服務。她亦指該行除了理賠外，也會主動向客戶推出更多健康服務。
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