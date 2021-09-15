友邦7月初開始與東亞銀行（0023）的銀行保險分銷合作，並在本月初完成收購東亞人壽。友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭表示，本地客群還有很多可發掘的市場，新的銀保渠道可增加客戶接觸該行的選擇。

友邦推出新的策略推廣，從健康管理、健康保障和重拾健康三方面，提供健康服務。謝佩蘭表示，希望將該行過去各項健康服務和配套融入三個主題，讓客戶容易了解甚麼時候可用甚麼的服務。她亦指該行除了理賠外，也會主動向客戶推出更多健康服務。

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