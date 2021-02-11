恒指午後曾插水逾500點 再度跌穿25000點大關 見近一個月低位
文章日期：2021年9月15日 14:20
恒指午後愈跌愈多，最多瀉507點，失守25000點大關，低見24994點，為8月20日後以來再度跌穿25000點大關，見近一個月低位。港股最新報25050點，跌逾450點或1.7%。
ATMX表現疲弱，美團（3690）領跌大市，現跌4.49%，報234元，拖低大市91點；騰訊（0700）跌4.27%，報452.6元，拖累大市86點；阿里巴巴（9988）跌2.4%，報154.5元；小米（1810）跌0.22%，報23.2元。
恒大系股價表現兩極，恒大（3333）跌3.7%，報2.86元；恒大汽車（0708）升2.84%，報3.99元；恒大物業（6666）升6.7%，報4.3元；恒騰（0136）跌4%，報2.64元。
澳門加強賭場監管，摩通下調濠賭股評級，濠賭股午後續捱沽。永利（1128）現跌27.75%，報6.51元；金沙（1928）跌30.1%，報17.44元；美高梅（2282）跌24.52%，報5.94元；新濠國際發展（0200）跌19.95%，報9.19元；澳博控股（0880）跌20.6%，報5.59元；銀河娛樂（0027）跌18.18%，報40.05元。
其他報道
華爾街與中國監管機構 擬周四開會討論行業監管、中美關係等議題
小米今晚8時發布小米11T系列 海報顯示新手機螢幕無鏡頭開孔