重磅科技股弱勢，舊經濟表現一般，硬科技也是高位反覆為主，這還是在A股強勢向上時出現，港股整體大勢偏弱。

恒指今早曾下試25131點，暫守住25000點關口，在中國公布疲弱的經濟數據後曾由低位反彈，或是博中央刺激經濟。究竟是走出3底不破還是整固完再落，很視乎成交額。此前兩次底部成交急增至3606億元及2043億元，反映淡友離場或/和有資金積極入市。若恒指回試25000點資金仍缺乏入市興趣，後市就可能要悲觀一點。

表現較好的是石油股，中石油（0857）升近2%，煉油股、油服股亦強，上石化（0338）、中石化油服（1033）升2%。新能源股不錯，光伏玻璃雙雄信義光能（0968）和福萊特（6865）升1%至2%。

特斯拉8月份中國銷量突破40000輛，壓鑄機供應商力勁（0558）可趁低收集。力勁9月持續調整，由通道頂部回落至20天線，而這是過去一年大升浪的重要支持位，可以小注趁低吸納博破頂，收市價失守通道底部止蝕。

張兆聰

明報首席評論員